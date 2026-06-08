El IBEX 35 cerró la sesión del lunes, 8 de junio de 2026 en 18.223,10 puntos, anotando una variación de -121,80 puntos (-0,66%) y consolidando una tendencia a la baja tras una jornada marcada por la cautela en el parqué. El índice abrió en 18.209,80, llegó a un máximo intradía de 18.413,30 y tocó un mínimo de 18.179,40, antes de replegarse hacia el cierre.

En términos de contexto, la sesión reflejó un pulso entre el intento de recuperar posiciones desde la apertura y la presión vendedora que terminó imponiéndose cerca del cierre. La distancia frente a la sesión anterior —18344,90 puntos— dejó claro que el mercado no dio el paso necesario para revertir la corrección, manteniendo el foco en la dirección de los tipos de interés y en la lectura macro del entorno europeo.

Cómo cerró el IBEX 35

El comportamiento intradía dibujó una trayectoria típica de jornadas de indecisión con tono correctivo: el índice arrancó ligeramente por debajo del cierre previo, escaló hacia la zona de máximos en el tramo central y después giró a la defensiva, dejando el cierre en 18.223,10 puntos.

Apertura: 18.209,80 puntos.

18.209,80 puntos. Máximo intradía: 18.413,30 puntos.

18.413,30 puntos. Mínimo intradía: 18.179,40 puntos.

18.179,40 puntos. Cierre: 18.223,10 puntos.

18.223,10 puntos. Variación: -121,80 puntos (-0,66%).

“Datos de Yahoo Finance” registran esta caída y muestran cómo el mercado mantuvo su sesgo bajista a lo largo del día, pese a los impulsos puntuales hacia arriba. (Fuente: Yahoo Finance, según los datos disponibles para el lunes 8 de junio de 2026).

Evolución de la semana

Mirando a los últimos cinco cierres, el IBEX 35 ofrece una fotografía de volatilidad contenida, con oscilaciones que no terminan de consolidar una tendencia firme al alza. Tras un inicio de semana relativamente estable, el índice volvió a encadenar movimiento, alternando retrocesos y rebotes.

2026-06-02: 18.272,00 (apertura 18.298,40; máx 18.388,20; mín 18.212,70)

18.272,00 (apertura 18.298,40; máx 18.388,20; mín 18.212,70) 2026-06-03: 18.176,00 (apertura 18.312,80; máx 18.400,00; mín 18.176,00)

18.176,00 (apertura 18.312,80; máx 18.400,00; mín 18.176,00) 2026-06-04: 18.276,00 (apertura 18.176,00; máx 18.360,00; mín 18.176,00)

18.276,00 (apertura 18.176,00; máx 18.360,00; mín 18.176,00) 2026-06-05: 18.344,90 (apertura 18.344,70; máx 18.500,20; mín 18.292,90)

18.344,90 (apertura 18.344,70; máx 18.500,20; mín 18.292,90) 2026-06-08: 18.223,10 (apertura 18.209,80; máx 18.413,30; mín 18.179,40)

El lunes dejó una lectura clara: la subida del viernes (18.344,90) no se sostuvo y el índice volvió a corregir, quedándose por debajo de la referencia inmediata del cierre anterior. En términos editoriales, la semana se cierra con un mercado que intenta ganar tracción, pero que vuelve a encontrar resistencia cuando el apetito por el riesgo se enfría.

Euríbor y mercados

En el frente financiero, el comportamiento del mercado sigue muy ligado al debate sobre la senda de los tipos de interés. En Europa, el Euríbor funciona como termómetro clave para hipotecas y productos indexados, y suele moverse al ritmo de las expectativas sobre el precio del dinero y la política monetaria.

Sin necesidad de citar cifras concretas, el contexto general es el habitual: cualquier señal procedente de bancos centrales, datos de inflación o comentarios sobre el calendario de recortes/incrementos puede alterar la curva de tipos y, por extensión, el ánimo de los inversores en renta variable. En sesiones como la de hoy, donde el IBEX 35 cierra en negativo y la tendencia se mantiene a la baja, la sensibilidad a los rendimientos y al coste de financiación vuelve a ser determinante para el sentimiento del mercado.

Así, mientras el índice se mantiene en una fase de corrección, la atención del inversor se desplaza hacia los próximos indicadores macro y hacia las expectativas sobre el tipo al que se encarecen o abaratan las referencias financieras que, a su vez, condicionan el comportamiento del Euríbor y el conjunto de activos.

Cierre: El IBEX 35 terminó la jornada del 8 de junio de 2026 en 18.223,10 puntos, con una caída del 0,66% y sesgo bajista, según datos de Yahoo Finance.