El Ministerio de Hacienda, a través de la AEAT, ha sumado a las arcas del Estado un total de 290,38 millones de euros procedentes de casi medio millón de expedientes de devolución (496.112) que no fueron reclamados por los contribuyentes dentro del plazo legal. El mayor reembolso caducado en este periodo alcanzó los 3,24 millones de euros en 2024.

El Estado ha engrosado sus ingresos en casi 290,4 millones de euros en el último lustro (2020-2024) gracias a devoluciones fiscales que han caído en el olvido o no han sido reclamadas por los contribuyentes dentro del plazo de ley. Estas cantidades, que los ciudadanos tenían derecho a recibir (generalmente por un exceso en el pago de impuestos), pasan a ser consideradas ingresos públicos a favor del Estado una vez que el derecho a su cobro prescribe.

El importe exacto obtenido por el fisco en este periodo asciende a 290.387.677,81 euros, provenientes de un total de 496.112 expedientes de devolución prescrita, según los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Evolución y montantes anuales

Aunque la prescripción no sigue una tendencia lineal en el número de casos, la recaudación total ha mostrado picos significativos. Los datos desglosados muestran que el año con mayor recaudación por este concepto fue 2023, con 92,83 millones de euros y 127.132 expedientes.

Año Expedientes Prescritos Importe Total (€) 2020 106.886 58.022.880,41 2021 112.287 44.763.713,12 2022 56.578 38.491.152,17 2023 127.132 92.828.630,79 2024 93.229 56.281.301,32

Cabe destacar que, si bien 2023 tuvo la mayor cifra monetaria, el año 2022, a pesar de tener menos registros, presentó un importe total considerable, lo que sugiere que los expedientes de ese año contaban con un valor promedio más alto.

Las devoluciones prescritas no son habituales, pero pueden implicar cantidades muy elevadas debido a olvidos, errores contables o reclamaciones presentadas fuera del plazo de cuatro años (el plazo habitual para la mayoría de los casos).

La AEAT ha revelado que el reembolso de mayor cuantía que caducó en el último quinquenio fue de 3.245.189,25 euros, un derecho que prescribió en 2024. Es decir, un contribuyente perdió el derecho a reclamar 3,2 millones de euros el año pasado.

El resto de las devoluciones más grandes superaron también el millón de euros:

2.193.500,38 euros (prescrito en 2023).

(prescrito en 2023). 1.461.257,45 euros (prescrito en 2022).

Además, se registraron otras dos devoluciones de alto valor, de 954.049,25 euros y 805.953,60 euros, con vencimiento en 2024 y 2022, respectivamente.