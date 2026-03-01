La embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, ha expresado este domingo su pesar por las condenas surgidas en territorio español tras la reciente operación militar conjunta de Israel y Estados Unidos en Irán. Erlich ha lamentado que se critique la intervención sin señalar previamente el papel desestabilizador del régimen de Teherán.

Malestar por la posición española

Sin mencionar directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez —quien ha condenado la operación militar—, Erlich ha recordado que España «siempre ha sido un aliado y socio». No obstante, subrayó que «da pena» escuchar condenas que omiten la «amenaza real» que representa Irán para la seguridad global.

«Es tiempo de actuar antes de que no haya otra opción y tengamos más amenazas», ha afirmado la diplomática, defendiendo la intervención como una medida «preventiva» necesaria frente al avance del programa nuclear y la producción de misiles iraníes.

Una amenaza global, no solo regional

La embajadora en funciones ha querido desmarcar la operación de una cuestión puramente religiosa o territorial, situándola como una defensa de los valores internacionales:

Respaldo internacional: Erlich puso en valor la posición de la Unión Europea y de varias naciones de la región que, según sus palabras, entienden que el régimen iraní es una amenaza incluso para su propio pueblo.

Un contexto de «miedo y ansiedad»

La entrevista se produce en un clima de extrema tensión, marcado por la reciente muerte del líder supremo Ali Jameneí y el impacto de un misil iraní cerca de Jerusalén este mismo domingo, que ha dejado al menos ocho fallecidos.

«Estamos viviendo esto con miedo por nuestras familias y amigos», reconoció Erlich, quien asumió que, aunque la acción militar conlleva riesgos, «no actuar conllevaba peligros aún mayores» debido al objetivo declarado de Irán de eliminar a Israel y a cualquier poder que suponga un riesgo para su ideología.