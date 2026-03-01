En un acto electoral celebrado este domingo en Segovia, el candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado un ambicioso paquete de medidas destinadas a fomentar la autonomía y la empleabilidad de los jóvenes y trabajadores de la comunidad.

Impulso a la movilidad juvenil

La medida estrella anunciada por Mañueco consiste en una subvención de 900 euros destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años para sufragar los gastos de obtención del permiso de conducir (turismos, furgonetas ligeras o motocicletas). Según las estimaciones del candidato, esta ayuda podría beneficiar a unos 50.000 jóvenes a lo largo de la próxima legislatura, cubriendo conceptos como matrícula, tasas y clases prácticas.

«Queremos facilitar que ningún joven renuncie a su autonomía o a un proyecto laboral por motivos económicos», subrayó Mañueco durante la presentación de la caravana electoral.

Apoyo al sector del transporte y autónomos

Más allá del carné particular, el programa del PP incluye incentivos específicos para el sector profesional:

Transporte de mercancías y viajeros: Ayudas de 1.800 euros para la obtención de los permisos profesionales.

Ayudas de para la obtención de los permisos profesionales. Certificado de Aptitud Profesional (CAP): Una ayuda adicional de 900 euros para conseguir esta titulación necesaria para conductores profesionales.

Una ayuda adicional de para conseguir esta titulación necesaria para conductores profesionales. Autónomos: Una bonificación de 300 euros adicionales para los 100.000 autónomos de la región, con el objetivo de compensar las subidas de costes a nivel nacional.

Vivienda, Universidad y Familia: El modelo del PP

Mañueco aprovechó la jornada para repasar otros compromisos de su programa electoral, enfocados en el arraigo al territorio y el alivio fiscal:

Educación: Gratuidad de la matrícula del primer año de universidad para los empadronados en Castilla y León. Vivienda Rural: Bonificaciones de hasta 30.000 euros para jóvenes que compren una casa en el medio rural. Fomento de la natalidad: Duplicación del «Bono Nacimiento» hasta alcanzar los 5.000 euros. Transporte: Mantenimiento del transporte gratuito por autobús (Buscyl) y la bonificación del 60% en el peaje Segovia-Madrid.

El candidato concluyó reafirmando que su campaña se centrará en propuestas concretas para «la gente que madruga» y que busca soluciones reales frente al «ruido de las redes sociales», sentenciando que su prioridad es cumplir con lo prometido para garantizar el relevo generacional en la comunidad.