El AD Ceuta sigue imparable en su ascenso hacia la zona noble de LaLiga Hypermotion. El conjunto dirigido por José Juan Romero ha logrado una victoria vital por la mínima (0-1) ante el CD Mirandés, en un partido donde la efectividad caballa y una actuación estelar de su guardameta, Pedro López, marcaron la diferencia.

Marcos Fernández cumple su palabra

Tal como había adelantado en la previa, el delantero Marcos Fernández fue el hombre del partido. Al filo del descanso, en el minuto 43, aprovechó un preciso pase en profundidad de Rubén Díez para batir a Juanpa en su salida con un remate ajustado. Este gol, el octavo en su cuenta particular, no solo zanja virtualmente la permanencia, sino que permite al equipo «empezar a soñar» con el ascenso.

El Mirandés perdonó lo imperdonable

El equipo de Antxon Muneta no bajó los brazos y dominó gran parte de la segunda mitad, pero la falta de puntería y el muro defensivo del Ceuta evitaron el empate:

Asedio rojillo: Javi Hernández y Siren tuvieron en sus botas las ocasiones más claras, pero sus remates se marcharon desviados por centímetros.

Javi Hernández y Siren tuvieron en sus botas las ocasiones más claras, pero sus remates se marcharon desviados por centímetros. Pedro López, salvador: El portero del Ceuta volvió a ser decisivo con intervenciones de mérito, especialmente ante un disparo de Ali Houary que buscaba la escuadra.

El portero del Ceuta volvió a ser decisivo con intervenciones de mérito, especialmente ante un disparo de Ali Houary que buscaba la escuadra. Final con tensión: El Ceuta terminó el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Aisar en el tramo final, quien vio dos tarjetas amarillas de forma consecutiva cuando se disponía a ser sustituido.

Un cambio obligado

La nota negativa para los visitantes fue la lesión de Kuki Zalazar. El mediapunta, que llegaba en un estado de forma excepcional, tuvo que abandonar el terreno de juego de forma prematura por problemas musculares, dando entrada a Koné en la primera parte.

Situación en la tabla

Con estos tres puntos, el Ceuta suma 47 puntos y se sitúa momentáneamente en puestos de playoff de ascenso, confirmando que es el equipo revelación de la segunda vuelta. Por su parte, el Mirandés se queda en una situación delicada, obligado a sumar en las próximas jornadas para no complicarse la salvación.