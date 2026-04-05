El PP ironiza con la recuperación de Francisca Muñoz: «Ya es primavera y parece que ‘Paqui’ no tiene las dolencias que le impidieron venir». La comisión investigará el presunto pago del alquiler de su ático y sus «gastos desmedidos».

La comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado retoma este lunes, 6 de abril, una de sus comparecencias más esperadas. Francisca Muñoz, esposa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acudirá a la Cámara Alta tras haber eludido su citación el pasado mes de diciembre alegando motivos de salud.

El foco en «Servinabar» y el tren de vida

La comparecencia de Muñoz, prevista para las 16:00 horas, se produce tras los informes de la UCO de la Guardia Civil que arrojan sombras sobre la economía familiar del que fuera el «número tres» de Pedro Sánchez. El Partido Popular basará su interrogatorio en dos ejes principales:

El ático de Madrid: Según los investigadores, la empresa Servinabar habría estado pagando presuntamente el alquiler del ático en el distrito de Chamberí donde residía el matrimonio.

Según los investigadores, la empresa habría estado pagando presuntamente el alquiler del ático en el distrito de Chamberí donde residía el matrimonio. «Gastos desmedidos»: La UCO refiere un nivel de gasto inusual mediante tarjetas de crédito. En el sumario destaca la frase de un empresario implicado que resume la situación: «A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés».

Ofensiva total del Partido Popular

Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo no han ocultado su escepticismo ante la enfermedad que impidió la declaración de Muñoz en invierno. Fuentes populares aseguran que «no descansarán» hasta conocer cómo el dinero de obra pública terminaba presuntamente financiando el estilo de vida de colaboradores cercanos al presidente del Gobierno.

«Los españoles merecen conocer toda la verdad de su corrupción», afirman desde el PP, vinculando estos pagos a supuestas comisiones por adjudicaciones públicas.

Una mañana de «tráfico de influencias»

La jornada en el Senado no comenzará con Muñoz. A las 11:00 horas está citado Fernando Samper, presidente de Forestalia. El PP investiga en esta sesión un presunto entramado de tráfico de influencias relacionado con el amaño de contratos para parques eólicos, una pieza que consideran clave dentro de lo que denominan «la marca de la casa del sanchismo».

Este lunes se perfila como un día negro para el entorno del PSOE en el Senado, coincidiendo temporalmente con otras causas judiciales abiertas que cercan a antiguos miembros del Ejecutivo y de la dirección de Ferraz.