Consulta aquí los resultados de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de abril de 2026. Descubre la combinación ganadora, el número clave y todos los detalles del sorteo.

Los resultados de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de abril de 2026 generan gran interés entre los jugadores que buscan comprobar si su combinación ha resultado premiada. Este sorteo semanal destaca por ofrecer importantes premios.

A continuación, puedes consultar los números premiados de hoy, junto con el número clave.

Resultados El Gordo de la Primitiva hoy domingo 5 de abril de 2026

Estos son los resultados del sorteo:

Combinación ganadora (ordenada): 06, 18, 23, 39 y 42.

• Número Clave (Reintegro): 3.

Comprueba los resultados de El Gordo de la Primitiva

Para saber si tu combinación ha sido premiada, es importante revisar tanto los números principales como el número clave, que determina las distintas categorías de premios.

Premios de El Gordo de la Primitiva

5 números + clave

5 números

4 números + clave

4 números

3 números + clave

otras categorías

Los premios dependen de la recaudación y del número de acertantes.

Resultados El Gordo de la Primitiva: noticia en actualización

Esta noticia se actualizará con los resultados oficiales en cuanto estén disponibles.

Aviso importante

Este contenido tiene carácter informativo y puede estar sujeto a errores u omisiones. No nos hacemos responsables de posibles inexactitudes en los resultados publicados. Se recomienda comprobar siempre los datos en los canales oficiales correspondientes para verificar cualquier premio.