Kiev denuncia una masacre civil en Níkopol, mientras que Moscú reporta una víctima mortal y daños en un buque mercante tras una oleada masiva de drones ucranianos sobre su territorio.

La guerra entre Ucrania y Rusia ha vivido este sábado una de sus jornadas más sangrientas para la población civil en lo que va de mes. Un ataque directo contra un centro de actividad comercial en Ucrania y una incursión aérea sin precedentes sobre diversas regiones rusas han marcado las últimas 24 horas del conflicto.

Masacre en un mercado de Níkopol

El suceso más grave tuvo lugar en la ciudad de Níkopol, situada en la región de Dnipropetrovsk (centro-este de Ucrania). Alrededor de las 09:50 hora local, un ataque ruso —presuntamente con drones— alcanzó un mercado local en plena hora punta.

Balance de víctimas: Las autoridades han confirmado la muerte de cinco personas (tres mujeres y dos hombres).

Las autoridades han confirmado la muerte de (tres mujeres y dos hombres). Heridos: Al menos 30 personas resultaron heridas. Entre ellas se encuentra una niña de 14 años que permanece en estado crítico, según informó Oleksandr Ganja, jefe de la administración militar regional.

Respuesta ucraniana: Un muerto y un buque dañado en Rostov

Por su parte, Rusia ha denunciado una ofensiva nocturna masiva por parte de las fuerzas ucranianas. El punto más afectado fue la región de Rostov, a orillas del Mar Negro.

En la localidad de Taganrog, la caída de drones provocó la muerte de una persona y dejó cuatro heridos de gravedad, entre ellos un ciudadano extranjero. Además, el gobernador Yuri Sliúsar informó de que los restos de un dron impactaron en un buque mercante de bandera extranjera que se encontraba a varios kilómetros de la costa, provocando un incendio que ya ha sido controlado por los servicios de emergencia.

Cifras de una guerra de desgaste aérea

El Ministerio de Defensa ruso afirma haber neutralizado una cantidad ingente de aparatos enemigos en las últimas horas, lo que evidencia el aumento de la capacidad de producción y despliegue de drones de Kiev:

85 drones interceptados solo durante la pasada madrugada en regiones como Bélgorod, Briansk, Kursk y la península anexionada de Crimea.

interceptados solo durante la pasada madrugada en regiones como Bélgorod, Briansk, Kursk y la península anexionada de Crimea. 200 drones derribados en total durante la jornada previa sobre 16 regiones distintas del territorio ruso.

Esta nueva ola de ataques cruzados subraya la vulnerabilidad de las infraestructuras civiles y logísticas en un conflicto que, lejos de estancarse, sigue golpeando con dureza lejos de las líneas de trinchera.