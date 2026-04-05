Consulta aquí los resultados del Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE del domingo 5 de abril de 2026. Descubre el número premiado, la serie y todos los detalles del sorteo.

Los resultados del Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE del domingo 5 de abril de 2026 vuelven a captar la atención de numerosos participantes que esperan conocer si su número ha sido premiado.

A continuación, puedes consultar el número premiado del Sueldazo de hoy, junto con la serie.

Resultados Sueldazo ONCE hoy domingo 5 de abril de 2026

Estos son los resultados del sorteo:

Número premiado: 65996

Serie: 019

Comprueba los resultados del Sueldazo

Es importante revisar correctamente el número y la serie, ya que el premio principal depende de la coincidencia completa. También existen premios por cifras parciales.

Premios del Sueldazo de Fin de Semana

Premio principal con pago mensual

Premios adicionales

Premios por cifras

Reintegros

Resultados Sueldazo ONCE: noticia en actualización

Esta noticia se actualizará en cuanto se publiquen los resultados oficiales.

Aviso importante

Este contenido tiene carácter informativo y puede estar sujeto a errores u omisiones. No nos hacemos responsables de posibles inexactitudes en los resultados publicados. Se recomienda comprobar siempre los datos en los canales oficiales correspondientes para verificar cualquier premio.