Consulta aquí los resultados del Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE del domingo 5 de abril de 2026. Descubre el número premiado, la serie y todos los detalles del sorteo.
Los resultados del Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE del domingo 5 de abril de 2026 vuelven a captar la atención de numerosos participantes que esperan conocer si su número ha sido premiado.
A continuación, puedes consultar el número premiado del Sueldazo de hoy, junto con la serie.
Resultados Sueldazo ONCE hoy domingo 5 de abril de 2026
Estos son los resultados del sorteo:
- Número premiado: 65996
- Serie: 019
Comprueba los resultados del Sueldazo
Es importante revisar correctamente el número y la serie, ya que el premio principal depende de la coincidencia completa. También existen premios por cifras parciales.
Premios del Sueldazo de Fin de Semana
- Premio principal con pago mensual
- Premios adicionales
- Premios por cifras
- Reintegros
Resultados Sueldazo ONCE: noticia en actualización
Esta noticia se actualizará en cuanto se publiquen los resultados oficiales.
Aviso importante
Este contenido tiene carácter informativo y puede estar sujeto a errores u omisiones. No nos hacemos responsables de posibles inexactitudes en los resultados publicados. Se recomienda comprobar siempre los datos en los canales oficiales correspondientes para verificar cualquier premio.