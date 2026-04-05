Consulta aquí los resultados de la Bonoloto del domingo 5 de abril de 2026. Descubre la combinación ganadora, el número complementario, el reintegro y todos los detalles del sorteo de hoy.

Los resultados de la Bonoloto del domingo 5 de abril de 2026 vuelven a centrar la atención de miles de jugadores en España que esperan conocer si su combinación ha sido premiada. Este sorteo diario reparte premios en distintas categorías y genera gran expectación cada jornada.

A continuación, puedes consultar los números premiados de la Bonoloto de hoy, junto con el complementario, el reintegro y el Joker.

Resultados Bonoloto hoy domingo 5 de abril de 2026

Estos son los resultados del sorteo:

Combinación ganadora: 5, 15, 22, 28, 36, 47

Número complementario: 19

Reintegro: 7

Comprueba los resultados de la Bonoloto

Si has participado en el sorteo de este domingo, es importante revisar correctamente tu combinación. Además de los números principales, el complementario y el reintegro influyen en las diferentes categorías de premios.

Premios de la Bonoloto

6 aciertos

5 aciertos + complementario

5 aciertos

4 aciertos

3 aciertos

reintegro

La cuantía de los premios depende de la recaudación y del número de acertantes.

Resultados Bonoloto: noticia en actualización

Esta información se actualizará en cuanto se publiquen los resultados oficiales del sorteo.

Aviso importante

Este contenido tiene carácter informativo y puede estar sujeto a errores u omisiones. No nos hacemos responsables de posibles inexactitudes en los resultados publicados. Se recomienda comprobar siempre los datos en los canales oficiales correspondientes para verificar cualquier premio.