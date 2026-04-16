WASHINGTON D.C. — En un anuncio que ha sacudido el tablero diplomático de Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que los mandatarios de Israel y el Líbano mantendrán un contacto directo este jueves. Este acercamiento, mediado por la administración estadounidense, busca destrabar las negociaciones para un alto el fuego tras seis semanas de intensos combates.

«Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!», publicó Trump en su red Truth Social.

El contexto: Un deshielo bajo fuego

Aunque el mensaje de Trump no especificó nombres, el anuncio llega en un momento crítico. Mientras las delegaciones diplomáticas se reúnen en Washington, la realidad sobre el terreno sigue siendo volátil:

Encuentro clave: El pasado martes, los embajadores Yechiel Leiter (Israel) y Nada Hamadeh Moawad (Líbano) se reunieron durante más de dos horas bajo la mediación del secretario de Estado, Marco Rubio .

El pasado martes, los embajadores (Israel) y (Líbano) se reunieron durante más de dos horas bajo la mediación del secretario de Estado, . Hito diplomático: De concretarse la charla entre los líderes, sería el contacto de más alto nivel entre ambas naciones desde 1993 .

De concretarse la charla entre los líderes, sería el contacto de más alto nivel entre ambas naciones desde . Exclusión estratégica: El grupo chií Hizbulá ha sido excluido formalmente de estas conversaciones directas, aunque sigue siendo el principal actor militar en el sur del Líbano.

Los obstáculos para la paz

A pesar del optimismo mostrado por la Casa Blanca, las posiciones de ambos gobiernos siguen estando a una distancia considerable. La «hoja de ruta» enfrenta demandas que, por ahora, parecen irreconciliables:

Un balance humano devastador

La urgencia de estas conversaciones responde a una crisis humanitaria que no ha dado tregua. Desde el inicio de la ofensiva israelí —justificada por el gobierno de Benjamín Netanyahu como respuesta al lanzamiento de cohetes tras la guerra con Irán— las cifras son alarmantes:

Víctimas: Más de 2.000 fallecidos en territorio libanés.

Más de en territorio libanés. Desplazados: Más de un millón de personas han abandonado sus hogares.

Más de han abandonado sus hogares. Operaciones actuales: Israel ha mantenido sus ataques incluso durante el desarrollo de las reuniones en Washington, tras negarse a incluir al Líbano en la tregua firmada con Irán la semana pasada.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayó que todas las partes han acordado seguir con las negociaciones directas. El mundo observa ahora si la «diplomacia personal» de Trump es suficiente para silenciar las armas en una frontera que lleva tres décadas sin comunicación oficial.