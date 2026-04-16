Washington, 16 de abril de 2026 – En una jornada marcada por la tensión legislativa y la polarización diplomática, el Senado de los Estados Unidos frenó este miércoles una serie de iniciativas impulsadas por el ala más progresista del Partido Demócrata que buscaban suspender el envío de armamento estratégico a Israel.

La votación pone de manifiesto una fractura interna en el seno demócrata frente al apoyo incondicional a su principal aliado en Oriente Medio, en un contexto bélico que ahora incluye un enfrentamiento directo con Irán.

Un desafío liderado por Bernie Sanders

La propuesta, encabezada por el senador Bernie Sanders, pretendía bloquear específicamente la transferencia de:

Bombas de 450 kilos (1,000 libras).

(1,000 libras). Excavadoras blindadas, utilizadas habitualmente en tareas de demolición y despeje de terreno.

Según los promotores de la medida, existe una preocupación creciente sobre el uso de este equipo en operaciones militares dentro de la Franja de Gaza, el Líbano e Irán. Pese a que las resoluciones no alcanzaron los votos necesarios, el apoyo parcial de decenas de senadores demócratas marca un precedente histórico y un cambio de tendencia respecto a años anteriores.

El muro republicano y el poder presidencial

Por su parte, el bloque republicano se mantuvo firme y rechazó de forma casi unánime cualquier restricción. Los legisladores advirtieron que cortar el flujo de armas comprometería la estabilidad regional y dejaría a Israel vulnerable.

Además del bloqueo a las armas, el Senado también desestimó (con 47 votos a favor y 52 en contra) una resolución que intentaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar ataques contra la República Islámica de Irán sin el visto bueno del Congreso.

Donald Trump: «La guerra está muy cerca de terminar»

Mientras el Capitolio debatía el apoyo militar, el presidente Trump ofreció una entrevista a Fox Business en la que mostró un tono optimista, asegurando que el conflicto bélico «está muy cerca de terminar».

«Estamos en una posición de fuerza y la paz está en el horizonte», afirmó el mandatario.

Sin embargo, esta retórica contrasta con las acciones operativas en el terreno: el mantenimiento del bloqueo naval impuesto por EE.UU. en el estratégico estrecho de Ormuz y el despliegue de miles de soldados adicionales en la región de Oriente Medio.

La decisión del Senado asegura, al menos por ahora, que la administración Trump podrá seguir suministrando equipo militar pesado a Israel mientras se define el desenlace de la crisis con Teherán.