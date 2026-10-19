La exposición «Crafting Reality: en busca de hábitats alternativos» llegará a Matadero Madrid del 26 de noviembre al 16 de diciembre, tras su éxito en el València Design Fest, donde Polonia fue el País Invitado de Honor.

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Comisariada por la doctora Alicja Gluszek, la muestra reúne el trabajo de 19 creadores polacos y explora la artesanía como una herramienta de pensamiento crítico para comprender la naturaleza, a través de disciplinas como la cerámica, el vidrio soplado, textil, ebanistería y trabajo en metal.

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La exposición se divide en tres capítulos: "Somos Tierra", que enfatiza la relación entre creatividad y naturaleza; "Somos Raíces", que resalta la actualización de técnicas tradicionales; y "Somos Camino", que presenta enfoques experimentales en la artesanía contemporánea.

Además, Matadero Madrid organizará una mesa redonda titulada "Interconexión Sensorial: Creatividad y Camino Material" el 25 de noviembre, donde participarán profesionales polacos y españoles para discutir la relación entre creatividad y materia.

La exposición está cofinanciada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia, dentro del programa "Cultura inspiradora" 2025-2026 y propone un entorno inmersivo donde se puede experimentar la artesanía como un conocimiento materializado.