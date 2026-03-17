El Fiscal Nacional chileno, Ángel Valencia, entrega un cuestionario a su homóloga estadounidense, Pam Bondi, para que el exmandatario venezolano —preso en Nueva York— declare sobre el crimen ocurrido en Santiago.

Un nuevo capítulo judicial une las capitales de Santiago, Washington y Nueva York. La Fiscalía de Chile ha dado un paso sin precedentes al solicitar formalmente a las autoridades de Estados Unidos permiso para interrogar a Nicolás Maduro. El objetivo: esclarecer su presunta implicación o conocimiento en el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en territorio chileno en febrero de 2024.

La petición fue presentada personalmente por el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, durante una reunión de alto nivel en el Departamento de Justicia con la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi.

Cooperación en un escenario complejo

Nicolás Maduro se encuentra actualmente recluido en una prisión de Nueva York a la espera de juicio por cargos de narcotráfico, tras ser capturado por las autoridades estadounidenses el pasado 3 de enero. Según Valencia, la fiscal Bondi ha mostrado una «disposición total» para colaborar, aunque ha matizado que la declaración efectiva «depende de la voluntad de cooperar del propio Maduro».

El equipo de investigación chileno, liderado por el fiscal Héctor Barros, ya ha elaborado un cuestionario exhaustivo que será remitido a la justicia estadounidense. Las autoridades chilenas buscan determinar si la orden del crimen provino de las altas esferas del Palacio de Miraflores.

El móvil político del crimen

La tesis de la Fiscalía de Chile sobre la muerte de Ojeda es firme: el asesinato tuvo un móvil político. El exmilitar, de 32 años, era un conocido disidente del chavismo que vivía como asilado en Santiago tras escapar de una prisión venezolana en 2017.

El secuestro: Ojeda fue sacado de su hogar por sujetos que simulaban ser policías chilenos.

Ojeda fue sacado de su hogar por sujetos que simulaban ser policías chilenos. El hallazgo: Diez días después, su cuerpo fue encontrado enterrado bajo un bloque de cemento en una zona periférica de la capital chilena.

Diez días después, su cuerpo fue encontrado enterrado bajo un bloque de cemento en una zona periférica de la capital chilena. Los autores: Aunque se han detenido a miembros de ‘Los Piratas’ (célula del Tren de Aragua), la justicia chilena sospecha que la banda criminal actuó por encargo, señalando directamente a figuras como Diosdado Cabello como posibles autores intelectuales.

Ruptura diplomática y justicia global

Este movimiento judicial profundiza la brecha entre Chile y Venezuela, cuyas relaciones bilaterales son prácticamente inexistentes en la actualidad. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención cómo el sistema judicial estadounidense, que ya tutela el proceso contra Maduro por narcotráfico, gestionará esta solicitud de un tercer país por un delito de persecución política transnacional.