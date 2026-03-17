De la política local a la presidencia de la Junta, el líder popular se consolida como una figura incombustible que ha sabido navegar todas las crisis internas y pactos externos en tres décadas de carrera.

En el tablero político de Castilla y León, pocos nombres sugieren tanta resiliencia y conocimiento de los engranajes del poder como el de Alfonso Fernández Mañueco. Tras los recientes comicios, el análisis de su figura cobra una nueva dimensión: la de un político que, según relata El País, «lo ha sido prácticamente todo» en la comunidad, demostrando una capacidad de supervivencia que le ha permitido transitar desde la política municipal hasta la cúspide de la Junta.

Mañueco no es un líder de estridencias ni de grandes revoluciones ideológicas, sino un hombre de partido en el sentido más clásico del término. Su trayectoria es una escalera impecable dentro de la estructura del Partido Popular, habiendo ocupado cargos de relevancia en la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de la capital charra y diversas consejerías.

Las claves de su longevidad política

¿Cómo ha logrado Mañueco mantenerse en la primera línea durante tanto tiempo? El perfil del mandatario destaca varios rasgos definitorios:

Dominio del territorio: Conoce cada provincia y cada sede local. Su fuerza no reside en el carisma mediático nacional, sino en una red de lealtades tejida durante décadas en las nueve provincias de la comunidad.

Conoce cada provincia y cada sede local. Su fuerza no reside en el carisma mediático nacional, sino en una red de lealtades tejida durante décadas en las nueve provincias de la comunidad. Adaptabilidad pragmática: Ha demostrado ser un superviviente de los pactos. Fue el primer presidente de Castilla y León en gobernar en coalición (con Ciudadanos) y, posteriormente, el primero en integrar a Vox en un ejecutivo autonómico, adaptándose siempre a la aritmética que dictan las urnas.

Ha demostrado ser un superviviente de los pactos. Fue el primer presidente de Castilla y León en gobernar en coalición (con Ciudadanos) y, posteriormente, el primero en integrar a Vox en un ejecutivo autonómico, adaptándose siempre a la aritmética que dictan las urnas. Gestión de crisis: Ha superado procesos de primarias internos muy tensos y polémicas judiciales que afectaron al partido en Salamanca, saliendo siempre a flote mediante una estrategia de resistencia y fidelidad a las siglas de Génova.

El reto del nuevo ciclo

Tras haberlo sido «todo», Mañueco se enfrenta ahora al desafío de gestionar su legado en un escenario político cada vez más fragmentado. Su figura representa la continuidad del PP en un feudo histórico, pero también la necesidad de evolucionar para no quedar atrapado entre las exigencias de sus socios de coalición y la renovación que pide el electorado más joven.

Con esta última victoria bajo el brazo, Mañueco reafirma su condición de «animal político». Ya no es solo el delfín de sus predecesores, sino un barón con peso propio que ha demostrado que, en Castilla y León, el camino hacia el poder pasa necesariamente por el conocimiento profundo de la maquinaria del partido que él ha contribuido a construir.