Génova insta a la formación de Abascal a «tomar nota» del escenario electoral y evitar bloqueos que retrasen la formación de gobiernos estables.

La resaca electoral de Castilla y León ha trasladado el foco de las urnas a los despachos. La dirección nacional del Partido Popular ha enviado este martes un mensaje nítido a Vox: es el momento de acelerar los acuerdos de gobernabilidad. Tras el análisis de los resultados, el PP considera que su posición de fuerza le otorga la legitimidad para liderar y espera que sus socios potenciales abandonen las reticencias mostradas durante la campaña.

Desde el PP sostienen que Vox debe «tomar nota» de lo sucedido en Castilla y León, interpretando que el electorado de centroderecha premia la estabilidad y castiga los pulsos innecesarios. El objetivo de los populares es evitar una negociación agónica que desgaste la imagen de las instituciones y que, a la postre, dé oxígeno a la oposición de izquierdas.

Las claves de la presión de Génova

Fuentes de la dirección nacional del PP han detallado que la estrategia para los próximos días se basa en tres puntos fundamentales:

Mandato de estabilidad: El PP argumenta que los ciudadanos han votado mayoritariamente por una alternativa de gestión eficiente, lo que obliga a las dos fuerzas a entenderse sin «maximalismos». Calendario urgente: Génova no quiere que el proceso se dilate más allá de lo estrictamente necesario. Temen que un bloqueo en Castilla y León pueda enturbiar otros posibles pactos territoriales en el futuro. Liderazgo claro: Los populares recalcan que la diferencia de escaños les sitúa como el motor del cambio, por lo que esperan que Vox asuma un papel que no obstaculice la implantación del programa de gobierno del PP.

La postura de Vox

Por su parte, la formación de Santiago Abascal no parece dispuesta a dar un «cheque en blanco». Aunque existe voluntad de diálogo, desde Vox se insiste en que su apoyo no será gratis y que cualquier acuerdo deberá incluir medidas programáticas irrenunciables, especialmente en ámbitos como la política agraria, la familia y la reducción del gasto administrativo regional.

Un escenario de prueba para España

Lo que ocurra en Castilla y León en las próximas horas se sigue con lupa desde el resto de España. Este pacto (o la falta de él) se interpreta como el laboratorio de pruebas para futuras citas electorales de ámbito nacional. Mientras el PP busca un «acuerdo relámpago» que proyecte una imagen de unidad, Vox mide sus fuerzas para demostrar que es un actor imprescindible con voz propia en la gestión de las consejerías.