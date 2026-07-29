La Comisión Disciplinaria investiga a los futbolistas Nahuel Molina y Leandro Paredes, así como al técnico Roberto Ayala, tras el tenso desenlace ante España en Nueva Jersey.

REDACCIÓN DEPORTES. — La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha anunciado este miércoles, 29 de julio de 2026, la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación responde a los altercados registrados al término de la final del Mundial disputada frente a la selección de España en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Según ha confirmado el máximo organismo del fútbol mundial, la medida se adopta tras la revisión del informe oficial elaborado por el instructor de ética designado para el encuentro.

Jugadores y cuerpo técnico, en el punto de mira

El expediente formal se dirige de forma específica contra dos futbolistas del combinado albiceleste y un integrante de su cuerpo técnico:

Nahuel Molina: El lateral de la selección argentina es uno de los futbolistas señalados en el acta disciplinaria.

El lateral de la selección argentina es uno de los futbolistas señalados en el acta disciplinaria. Leandro Paredes: El centrocampista también figura entre los jugadores objeto de investigación por los hechos acontecidos sobre el césped.

El centrocampista también figura entre los jugadores objeto de investigación por los hechos acontecidos sobre el césped. Roberto Fabián Ayala: El exjugador y actual miembro del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni se enfrenta de igual modo a posibles sanciones.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ EXPEDIENTE DISCIPLINARIO DE LA FIFA - FINAL MUNDIAL 2026 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ • Entidad investigada: Asociación del Fútbol Argentino (AFA).│ │ • Sede de los hechos: Estadio MetLife (Nueva Jersey, EE.UU.).│ │ • Implicados: Nahuel Molina, Leandro Paredes y Roberto Ayala. │ │ • Motivo: Altercados tras el pitido final contra España. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Por el momento, la FIFA no ha detallado la gravedad de las posibles sanciones ni los plazos exactos para la resolución del expediente, aunque la AFA dispondrá de un periodo para presentar las alegaciones correspondientes en defensa de sus futbolistas y del cuerpo técnico.