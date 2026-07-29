El penalista Jaime Campaner, especialista en juicios con jurado popular, asume la defensa en sustitución de Antonio Camacho y pide ampliar de 5 a 15 días el plazo para presentar el escrito de defensa.

Madrid — Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha comunicado formalmente al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que deja la representación jurídica del exministro e inspector de fiscalía Antonio Camacho. A partir de ahora, su defensa en la causa por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación será dirigida por el abogado penalista Jaime Campaner.

El relevo se ha producido de común acuerdo entre Gómez y Camacho tras dar por concluida la fase de instrucción. La esposa del jefe del Ejecutivo ha expresado su agradecimiento al letrado saliente por su labor en un proceso «complejo y difícil», durante el cual promovió numerosos recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El movimiento busca adecuar la estrategia procesal al nuevo escenario judicial, marcado por la apertura de un proceso con jurado popular tras la imputación por tráfico de influencias y malversación vinculada a la cátedra de la Universidad Complutense.

Solicitud de ampliación de plazos procesales

Tras asumir la representación, el nuevo letrado ha presentado un escrito ante el magistrado Juan Carlos Peinado en el que solicita ampliar de 5 a 15 días el plazo otorgado a las partes para formular el escrito de escrito de defensa.

Campaner justifica la prórroga en la necesidad de estudiar a fondo el voluminoso sumario acumulado durante la investigación y recuerda al juzgado que el mes de agosto es inhábil en el ámbito procesal ordinario. La petición llega un día después de que el juez notificara a las partes las pretensiones de acusaciones populares como Hazte Oír, que solicita 13 años de prisión para la procesada.