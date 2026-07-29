El deslumbrante Mundial del mediocentro español —conquistando la segunda estrella para la Selección y el MVP del torneo— ha convencido a Florentino Pérez y a José Mourinho. Una reunión clave este jueves 30 de julio podría desbloquear el traspaso con el Manchester City.

Madrid — El culebrón del mercado estival encara sus 24 horas decisivas. Rodrigo Hernández (30 años) está cada vez más cerca de vestir la camiseta del Real Madrid. Lo que durante casi un año fue una postura reticente por parte de la cúpula blanca ha experimentado una evolución rotunda en las últimas semanas: el «no» inicial se ha transformado en un «sí» definitivo a la espera de ajustar los números de la operación con el Manchester City.

El factor determinante ha sido el rendimiento del centrocampista durante la Copa del Mundo disputada en tierras norteamericanas. Tras superar dudas iniciales sobre su estado físico y futbolístico, Rodri ha completado un torneo sobresaliente a lo largo de nueve partidos, liderando a España hacia la consecución de su segundo Mundial y coronándose como el Balón de Oro del campeonato, reeditando el nivel que le llevó al Balón de Oro en 2024.

La rotundidad del futbolista ha sido clave: Rodri ha rechazado una oferta del PSG y las propuestas de renovación del conjunto inglés —con el que tiene contrato hasta 2027— con el único objetivo de recalar en el Santiago Bernabéu.

Negociación en marcha con el Manchester City

Con el acuerdo entre el club madrileño y el jugador plenamente encarrilado, el foco se centra ahora en la negociación entre entidades. Tras el visto bueno de Florentino Pérez, este jueves 30 de julio hay prevista una reunión determinante para encauzar la trasferencia.

Cifras de la operación: El Real Madrid confía en cerrar el traspaso por un montante situado entre los 40 y los 50 millones de euros . Sumando el contrato del futbolista, el desembolso total de la entidad alcanzará aproximadamente los 100 millones de euros.

El Real Madrid confía en cerrar el traspaso por un montante situado entre los . Sumando el contrato del futbolista, el desembolso total de la entidad alcanzará aproximadamente los 100 millones de euros. El factor Mourinho: La llegada del mediocentro cuenta con el aval de José Mourinho, quien valora enormemente la capacidad de mando y la lectura de juego del madrileño para su esquema táctico.

Ajustes en el centro del campo

De concretarse la incorporación en las próximas horas, el desembarco de Rodri obligará a mover fichas en la plantilla del primer equipo. Por una pura cuestión de espacio en la medular que gestiona Mourinho, la llegada del internacional español abrirá la puerta de salida a alguno de los centrocampistas actuales del plantel.