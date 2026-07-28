Borja Ferrer Solavera, antiguo centrocampista del Xerez CD, falleció este lunes en Jerez de la Frontera después de una larga enfermedad. El futbolista, que también pasó por el Real Madrid Castilla, el Rayo Vallecano y la Ponferradina, formó parte de una de las etapas más recordadas del conjunto azulino.

El fútbol español está de luto por la muerte de Borja Ferrer Solavera, exjugador del Xerez CD, que falleció este lunes 27 de julio de 2026 en Jerez de la Frontera a los 44 años.

El club azulino comunicó la noticia y trasladó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados del antiguo centrocampista. En su despedida, la entidad destacó la fortaleza mostrada por Ferrer durante los últimos años, en los que afrontó una larga enfermedad.

Nacido en Barcelona el 6 de febrero de 1982, desarrolló buena parte de su trayectoria deportiva en el fútbol nacional y estuvo especialmente vinculado a Jerez, ciudad en la que falleció y donde dejó una profunda huella entre compañeros y aficionados.

El Xerez CD despide a Borja Ferrer

El Xerez CD recordó a Borja Ferrer como un ejemplo de superación y expresó públicamente su pesar por la pérdida de quien defendió la camiseta azulina entre los años 2000 y 2004.

El centrocampista se formó en las categorías inferiores del club y debutó oficialmente con el primer equipo el 12 de octubre de 2000, en un encuentro disputado en Chapín contra el Dos Hermanas. Entró al campo en la segunda mitad sustituyendo a Jesule.

Durante sus cuatro temporadas con el conjunto jerezano disputó 23 partidos de Liga y dos encuentros de la Copa del Rey. Aunque no siempre fue titular, formó parte de una generación que devolvió al Xerez al fútbol profesional con el ascenso a Segunda División.

Formó parte del histórico ascenso del Xerez

Borja Ferrer integró la plantilla que consiguió subir a Segunda División en la temporada 2001-2002, después de superar al Toledo en la eliminatoria decisiva.

Aquella etapa ocupa un lugar destacado en la historia reciente del Xerez. Ferrer compartió vestuario con varios futbolistas especialmente recordados por la afición y encontró más oportunidades con la llegada de Bernd Schuster al banquillo azulino.

Entre sus actuaciones más destacadas figura la victoria por 0-1 frente al Atlético de Madrid dirigido por Luis Aragonés, en un partido disputado en El Palmar de Sanlúcar. También participó en el encuentro contra el Recreativo de Huelva en el que el conjunto onubense certificó su ascenso a Primera División.

Borja Ferrer también jugó en el Real Madrid Castilla

Su trayectoria lo llevó igualmente al Real Madrid Castilla, equipo en el que militó durante la temporada 2002-2003.

El Real Madrid emitió un comunicado oficial para lamentar su fallecimiento y trasladar sus condolencias a su familia, compañeros y seres queridos. La entidad blanca recordó expresamente su paso por el filial madridista.

Tras su etapa entre el Xerez y el Castilla, Ferrer continuó su carrera en equipos como la Ponferradina y el Rayo Vallecano. Posteriormente también defendió las camisetas del Castelldefels y del CD Alcalá, donde terminó su recorrido como futbolista.

El Rayo Vallecano se suma a las condolencias

El Rayo Vallecano también expresó su pesar por la muerte del antiguo centrocampista y trasladó sus condolencias a los familiares y allegados del exjugador.

Las muestras de cariño se extendieron durante las horas posteriores al anuncio. Antiguos compañeros, clubes y aficionados recordaron su personalidad y los años compartidos dentro y fuera de los terrenos de juego.

Dos años antes de su fallecimiento, en el verano de 2024, Ferrer había sido sometido a una intervención quirúrgica en la cabeza. Desde entonces continuó afrontando la enfermedad acompañado por sus familiares y personas cercanas.

Una pérdida que conmociona al fútbol de Jerez

La muerte de Borja Ferrer ha causado una especial conmoción en el entorno del Xerez CD, donde era recordado tanto por su participación en el histórico ascenso como por su cercanía personal.

Su nombre permanece ligado a una generación que devolvió la ilusión a la afición azulina y recuperó un lugar en el fútbol profesional. La noticia ha provocado numerosos mensajes de despedida y reconocimiento desde distintos puntos del fútbol español.