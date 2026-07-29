Los populares rompen la tregua política del fin de semana y cuestionan el vínculo directo entre el calentamiento global y la magnitud de los fuegos, mientras el PSOE les acusa de asumir postulados negacionistas.

Madrid — La posibilidad de un gran acuerdo político para abordar la crisis climática y la proliferación de grandes incendios forestales vuelve a alejarse en el escenario nacional. El Partido Popular ha declinado la oferta reiterada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar un Pacto de Estado frente al cambio climático, marcando distancias tras la efímera tregua política mantenida durante el fin de semana en las zonas afectadas del centro peninsular.

Frente a las apelaciones del Ejecutivo central, los dirigentes populares han cuestionado la incidencia del calentamiento global en la virulencia de los fuegos. Mientras el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, evito abordar cuestiones políticas durante su visita a los puestos de mando, la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, tildó de «mantra de la izquierda» el argumento de que la crisis climática sea el factor determinante, atribuyendo la gravedad de los incendios a fallos en la gestión autonómica y estatal.

«Que el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia de la humanidad; la cuestión es cómo actúa el ser humano frente a las cosas que cambian», sostuvo Muñoz.

En una línea parecida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló que la mayoría de los fuegos son provocados por la mano del hombre y rechazó lo que definió como «soluciones de brocha gorda».

El PSOE acusa al PP de ceder ante el negacionismo

La postura del PP ha provocado una inmediata reacción en las filas socialistas. La portavoz de la dirección del PSOE, Montse Mínguez, reprochó a los populares su negativa al consenso, asegurando que «buscan excusas para no molestar a sus socios y acaban haciendo suyos los principios negacionistas de Vox».

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, vinculó directamente el impacto de los fuegos estivales con las «políticas de recorte y la falta de asunción de la evidencia científica» por parte del principal partido de la oposición.

Un plan en marcha sin consenso parlamentario

La propuesta de Pacto de Estado fue lanzada por Sánchez tras la oleada de fuegos del pasado verano y cuenta con un documento borrador presentado el pasado diciembre que contempla 80 medidas, entre ellas la creación de una red de refugios climáticos y un consejo asesor científico.

A pesar del rechazo explícito del PP y de las reservas manifestadas por socios parlamentarios del Ejecutivo —como BNG, PNV o EH Bildu, que han calificado la iniciativa en ocasiones como una «cortina de humo»—, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene la hoja de ruta prevista y prevé convocar una nueva convención sobre el pacto de cara al próximo otoño.