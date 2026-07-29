El fútbol de pretemporada concentra este miércoles 29 de julio de 2026 numerosos partidos con equipos españoles. Girona, Athletic Club, Atlético de Madrid, Betis, Espanyol, Osasuna y Villarreal afrontan nuevas pruebas antes del inicio de las competiciones oficiales. Consulta los horarios y los canales de televisión y plataformas donde podrá verse cada encuentro.

Los aficionados al fútbol tienen este miércoles una amplia agenda de partidos amistosos. La jornada comenzará por la mañana con el Celta y continuará durante la tarde y la noche con varios encuentros de clubes de Primera y Segunda División.

Entre los partidos más destacados aparecen el Atlético de Madrid-Getafe, el Real Betis-Olympique de Lyon, el Racing-Athletic Club y los dos compromisos que disputará el Villarreal en la Como Cup.

La mayoría de los encuentros podrá seguirse gratuitamente mediante televisiones autonómicas, Teledeporte o los canales digitales oficiales de los clubes. El Atlético-Getafe, en cambio, se jugará a puerta cerrada y no tendrá retransmisión televisiva.

Partidos de fútbol de hoy: horarios y canales

Estos son los principales encuentros del miércoles 29 de julio, en horario peninsular español:

11:00 horas: Celta-Académico de Viseu — TVG.

Celta-Académico de Viseu — TVG. 18:30 horas: Girona-Castellón — Esport3 y 3Cat.

Girona-Castellón — Esport3 y 3Cat. 19:00 horas: Racing de Santander-Athletic Club — ETB1, EITB y Athletic Play.

Racing de Santander-Athletic Club — ETB1, EITB y Athletic Play. 19:00 horas: Al-Ula-Villarreal — Teledeporte.

Al-Ula-Villarreal — Teledeporte. 19:30 horas: Deportivo de La Coruña-Lugo — TVG y YouTube del Deportivo.

Deportivo de La Coruña-Lugo — TVG y YouTube del Deportivo. 20:00 horas: Real Oviedo-Ponferradina — TPA.

Real Oviedo-Ponferradina — TPA. 20:00 horas: Real Betis-Olympique de Lyon — Betis TV y YouTube del Real Betis.

Real Betis-Olympique de Lyon — Betis TV y YouTube del Real Betis. 20:30 horas: Atlético de Madrid-Getafe — sin televisión.

Atlético de Madrid-Getafe — sin televisión. 20:45 horas: Burnley-Espanyol — Esport3 y 3Cat.

Burnley-Espanyol — Esport3 y 3Cat. 20:45 horas: Ipswich Town-Osasuna — Osasuna TV.

Ipswich Town-Osasuna — Osasuna TV. 22:00 horas: Villarreal-Como 1907 — Teledeporte.

Los horarios y canales pueden sufrir modificaciones de última hora por decisiones de los clubes o de las cadenas responsables de las retransmisiones.

Celta-Académico de Viseu: horario y dónde ver

El Celta abre la jornada con un amistoso ante el Académico de Viseu portugués.

El encuentro se disputa a las 11:00 horas en la Ciudad Deportiva Afouteza y a puerta cerrada. Pese a no contar con público en las instalaciones, el partido podrá verse en directo a través de la primera cadena de la Televisión de Galicia.

Será una nueva prueba para el conjunto vigués antes de afrontar sus siguientes compromisos internacionales de la pretemporada.

Girona-Castellón: horario y dónde ver por televisión

El Girona recibe al Castellón a las 18:30 horas en la Girona Football Academy by Puma.

El encuentro podrá seguirse en directo por Esport3 y a través de los servicios digitales de 3Cat. El club catalán confirmó el horario dentro de su calendario oficial de pretemporada, mientras la televisión autonómica incluyó el duelo entre sus retransmisiones estivales.

El Girona continúa preparando su nueva temporada después de enfrentarse durante julio al Olot y al Deportivo Alavés.

Racing-Athletic Club: horario y dónde ver

El Racing de Santander y el Athletic Club se enfrentan a las 19:00 horas en el campo de San Lorenzo de Laredo.

El amistoso podrá verse en ETB1, en la plataforma digital de EITB y mediante Athletic Play. El Racing también ha alcanzado un acuerdo con Sportpublic para ofrecer su pretemporada a través de YouTube.

El partido servirá como una nueva prueba para dos equipos que continúan acumulando minutos antes del comienzo de LaLiga.

El Villarreal disputa dos partidos en la Como Cup

El Villarreal participa este miércoles en el grupo B de la Como Cup, torneo celebrado en el estadio Giuseppe Sinigaglia de la ciudad italiana.

El conjunto amarillo jugará dos encuentros de 45 minutos:

19:00 horas: Al-Ula-Villarreal.

Al-Ula-Villarreal. 22:00 horas: Villarreal-Como 1907.

Entre ambos compromisos, el Como se enfrentará al Al-Ula a partir de las 20:30 horas. Si cualquiera de los encuentros termina empatado, se decidirá mediante una tanda de penaltis.

El Villarreal ha confirmado que sus dos partidos podrán verse en directo en España a través de Teledeporte. Esta información sustituye a las primeras programaciones que situaban los encuentros en otros canales.

Deportivo-Lugo: horario y dónde ver

El Deportivo de La Coruña se enfrenta al Lugo a las 19:30 horas en el estadio de A Magdalena, en Vilalba.

El encuentro corresponde al Trofeo Concello de Vilalba y podrá verse en directo por la primera cadena de la TVG. El Deportivo también ha anunciado una retransmisión gratuita mediante su canal oficial de YouTube.

El equipo coruñés continúa así su preparación después del empate sin goles conseguido frente al Real Oviedo.

Real Oviedo-Ponferradina: horario y canal de televisión

El Real Oviedo y la Ponferradina se enfrentan a las 20:00 horas en el campo municipal Marqués de la Vega de Anzo, en Grado.

El partido podrá verse en directo a través de TPA, la televisión pública asturiana. La programación de la cadena incluye el amistoso, mientras la Ponferradina mantiene el encuentro dentro de su calendario oficial de preparación.

Será el tercer compromiso de pretemporada para el conjunto ovetense, que buscará mejorar sus sensaciones ofensivas antes de viajar a Alemania.

Betis-Olympique de Lyon: horario y dónde ver

El Real Betis disputa a las 20:00 horas el Trofeo Ciudad de La Línea frente al Olympique de Lyon.

El partido se jugará en el Estadio Ciudad de La Línea, en Cádiz, y podrá seguirse mediante Betis TV y el canal oficial de YouTube del club verdiblanco. También contará con cobertura de Radio Betis.

El conjunto de Manuel Pellegrini afronta uno de sus amistosos más exigentes del verano después de los encuentros disputados ante el Sportfreunde Lotte, el Recreativo de Huelva y el Granada.

Atlético de Madrid-Getafe: no se verá por televisión

El Atlético de Madrid comienza su pretemporada frente al Getafe a las 20:30 horas en el Centro Deportivo de Majadahonda.

El encuentro se jugará a puerta cerrada y no tendrá retransmisión televisiva ni acceso para los aficionados. Los medios acreditados únicamente podrán grabar una parte inicial de la sesión.

El amistoso permitirá a Diego Simeone observar a varios futbolistas jóvenes y probar a las nuevas incorporaciones mientras espera el regreso de los internacionales que disputaron el Mundial.

Burnley-Espanyol: horario y dónde ver

El Espanyol comienza su concentración en Inglaterra con un amistoso frente al Burnley a las 20:45 horas, en horario peninsular español.

El partido se disputa en Turf Moor y podrá verse en directo por Esport3 y las plataformas de 3Cat.

Será el cuarto encuentro de preparación del conjunto blanquiazul, que posteriormente se medirá al Middlesbrough y al Coventry City antes del comienzo de LaLiga.

Ipswich Town-Osasuna: horario y dónde ver

Osasuna se enfrenta al Ipswich Town a las 20:45 horas en el JobServe Community Stadium de Colchester.

El partido podrá seguirse a través de Osasuna TV, tanto en la web como en las aplicaciones y dispositivos compatibles con el servicio audiovisual del club navarro.

Osasuna continuará su estancia en Inglaterra hasta el sábado, cuando disputará otro amistoso frente al Norwich City.

Qué partido de hoy no se puede ver

De todos los encuentros destacados de la jornada, el único sin retransmisión confirmada es el Atlético de Madrid-Getafe.

El resto podrá seguirse mediante canales públicos, autonómicos o plataformas oficiales:

Teledeporte ofrecerá los partidos del Villarreal.

TVG emitirá al Celta y al Deportivo.

Esport3 retransmitirá al Girona y al Espanyol.

EITB y Athletic Play ofrecerán el Racing-Athletic.

TPA emitirá el Oviedo-Ponferradina.

Betis TV y Osasuna TV mostrarán los encuentros de sus respectivos equipos.

Nota importante: Los partidos amistosos pueden cambiar de hora, recinto o canal con poca antelación. Antes del inicio debe comprobarse la programación en las páginas oficiales de los clubes, Teledeporte, TVG, Esport3, EITB, TPA y las plataformas responsables de cada retransmisión.