Marc Cucurella ha inmortalizado en su piel al seleccionador español después de la conquista del Mundial de 2026. El nuevo jugador del Real Madrid mostró el proceso en sus redes sociales junto al tatuador Ganga y el creador de contenido Ceciarmy: “Las promesas se cumplen”.

Marc Cucurella ha cumplido una de las promesas más comentadas durante el Mundial de 2026. El lateral español se ha tatuado el rostro de Luis de la Fuente después de que la selección conquistara su segunda Copa del Mundo.

El futbolista compartió este martes una imagen en sus redes sociales junto al tatuador Ganga y el influencer Ceciarmy. “Las promesas se cumplen”, escribió para confirmar que había llevado a cabo el reto que se impuso durante la concentración de España.

El diseño muestra al seleccionador nacional sosteniendo la Copa del Mundo, con el emblema del torneo de fondo. La imagen elegida convierte el tatuaje en un recuerdo permanente del título logrado por España frente a Argentina.

Así es el tatuaje de Cucurella dedicado a Luis de la Fuente

Cucurella había asegurado durante el Mundial que se tatuaría la cara del entrenador si la selección española terminaba levantando el trofeo.

Tras el triunfo, Ceciarmy participó en la preparación del momento y publicó un vídeo en el que anunciaba que se dirigía a casa del jugador acompañado por el tatuador. En las imágenes difundidas posteriormente pudo verse el diseño escogido y al defensa preparado para grabárselo en el brazo.

El dibujo representa a Luis de la Fuente con el trofeo entre las manos. Cucurella no eligió únicamente un retrato del técnico, sino una composición vinculada directamente con la histórica victoria de España.

La publicación despertó numerosas reacciones entre los seguidores de la selección, que llevaban varios días esperando comprobar si el futbolista cumpliría realmente su palabra.

España conquistó su segundo Mundial ante Argentina

La selección española se proclamó campeona del mundo el 19 de julio de 2026 tras vencer a Argentina por 1-0 en la final disputada en Nueva York-Nueva Jersey.

El único gol llegó durante la prórroga y permitió a España conquistar su segunda estrella, después del Mundial ganado en Sudáfrica en 2010. Cucurella formó parte del equipo de Luis de la Fuente durante el torneo y fue titular en el lateral izquierdo en el encuentro decisivo.

La victoria convirtió al seleccionador en uno de los grandes protagonistas de la celebración. Días después, Cucurella decidió reconocer su papel cumpliendo la peculiar promesa realizada antes de conocer el desenlace del campeonato.

No es la primera promesa que cumple Cucurella

El defensa ya protagonizó una situación similar después de la Eurocopa de 2024. En aquella ocasión prometió teñirse de rojo su característica melena si España ganaba el torneo y terminó haciéndolo después del triunfo en la final.

Ahora ha ido un paso más allá al llevar permanentemente la imagen de Luis de la Fuente en su piel.

La relación entre el técnico y el jugador se fortaleció durante las últimas grandes competiciones. Cucurella se consolidó como una de las piezas habituales de la selección y disputó todos los minutos del Mundial de 2026, según destacó el Real Madrid tras la conquista del título.

Cucurella afrontará su primera temporada en el Real Madrid

El futbolista de 28 años comenzará una nueva etapa deportiva después de abandonar el Chelsea y fichar por el Real Madrid.

El club blanco anunció oficialmente su incorporación el 15 de junio de 2026. Cucurella firmó un contrato para las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032. El Chelsea también confirmó su traspaso definitivo y agradeció al lateral su aportación durante los cuatro años que permaneció en Londres.

El defensa afrontará así su primera temporada como madridista después de llegar al club convertido en campeón del mundo.

Ceciarmy lanza un nuevo reto para el Mundial de 2030

El tatuaje podría no ser la última promesa de Cucurella relacionada con la selección española.

Ceciarmy ha planteado que, en caso de que España también gane el Mundial de 2030, el jugador cumpla el reto propuesto en el comentario que consiga más apoyos en redes sociales. Cucurella aceptó públicamente participar en la iniciativa, aunque todavía quedan cuatro años para conocer si tendrá que llevarla a cabo.

Álex Baena también había prometido tatuarse la cara de Luis de la Fuente si España conquistaba el Mundial. Por el momento, no ha comunicado públicamente si seguirá los pasos de Cucurella.

El lateral del Real Madrid ya puede presumir de haber cumplido su parte. Su nuevo tatuaje une para siempre su nombre, la figura de Luis de la Fuente y la segunda Copa del Mundo de la selección española.