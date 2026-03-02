El Ministerio Público halla «indicios fundados de criminalidad» en los hechos denunciados contra el actual alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo.

La Fiscalía Provincial de Lugo ha dado un paso decisivo en el proceso judicial contra José Tomé, actual alcalde de Monforte de Lemos y exlíder de la Diputación provincial. Tras una investigación preliminar, el organismo ha interpuesto una querella formal al considerar que existen pruebas suficientes de delitos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025.

Calificación jurídica de los hechos

Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían encajar, de manera provisional, en dos figuras delictivas:

Delito de acoso sexual. Delito de abuso en el ejercicio de la función pública.

La Fiscalía ha subrayado que los indicios de criminalidad están «suficientemente determinados», lo que ha motivado la apertura inmediata de la acción penal tras las diligencias de investigación preprocesal (DIP).

Antecedentes y situación política

El caso no es nuevo en el ámbito político gallego. El pasado mes de diciembre, Tomé ya solicitó su baja de militancia en el PSOE y dimitió como presidente de la Diputación tras activarse el protocolo interno del partido por una denuncia de acoso.

Sin embargo, a día de hoy, Tomé mantiene una posición de poder relevante:

Continúa como alcalde de Monforte de Lemos (como no adscrito, pero con el apoyo del grupo municipal socialista).

(como no adscrito, pero con el apoyo del grupo municipal socialista). Mantiene su acta de diputado provincial.

Movimientos en el área de Igualdad

En un giro administrativo que coincide con el avance judicial, Tomé ha firmado esta mañana un decreto para delegar las competencias de Mujer e Igualdad en la concejala Regina López Arias.

Este relevo se produce tras la renuncia de la anterior responsable, Margarita López, quien abandonó el acta el pasado 23 de febrero alegando «motivos personales». Con este movimiento, el área encargada de la protección de la mujer en el Ayuntamiento queda en manos de López Arias, quien ya gestionaba la cartera de Consumo desde 2019.