El suceso ocurrió durante una celebración familiar el pasado sábado. Los equipos de emergencia no pudieron reanimar al pequeño pese a los esfuerzos realizados.

La localidad coruñesa de Carballo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un niño de tan solo dos años de edad. El menor perdió la vida tras atragantarse con una gominola (un caramelo masticable) mientras se encontraba en un evento familiar.

Los hechos

El trágico accidente tuvo lugar el pasado sábado, alrededor de las 20:00 horas, en el lugar de O Barreiro. Lo que comenzó como una reunión festiva se convirtió en una emergencia cuando el menor sufrió una obstrucción de las vías respiratorias al ingerir el dulce.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de Urgencias Sanitarias, que se desplazaron de inmediato hasta el domicilio, las maniobras de reanimación resultaron infructuosas. Tras varios intentos por salvarle la vida, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del pequeño.

Despliegue de seguridad y apoyo psicológico

Ante la gravedad de la situación, el centro de atención a las emergencias 112 Galicia movilizó un amplio dispositivo que incluyó a: