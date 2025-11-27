El histórico alcalde socialista de Dos Hermanas, Francisco Toscano, se encuentra en el punto de mira de la Guardia Civil, que investiga presunta prevaricación administrativa.

Según fuentes oficiales, Toscano podría haber facilitado la contratación de Paco Salazar, asesor del presidente del Gobierno, a sabiendas de que no desempeñaría las funciones correspondientes en el Ayuntamiento.

El caso ha sido llevado por la Unidad Central Operativa (UCO), que analiza si Salazar cobró del consistorio mientras desempeñaba tareas en la sede del PSOE en Ferraz.

Por su parte, el PSOE andaluz ha salido en defensa del Ayuntamiento de Dos Hermanas, asegurando que “no hay nada que reprochar” en la gestión del exalcalde.

La investigación se centra en determinar si existió algún tipo de irregularidad administrativa en la contratación y remuneración del asesor, que podría constituir un caso de prevaricación.