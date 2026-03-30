El presidente de EE. UU. endurece su postura y no descarta la ocupación de la isla de Jark para «tomar el control del petróleo» iraní.

La guerra en Oriente Próximo entra en una fase de potencial ocupación terrestre. Según una exclusiva publicada este lunes por The Wall Street Journal, el presidente Donald Trump está evaluando una operación militar directa con el objetivo de extraer 450 kilos de uranio del territorio iraní, un movimiento que supondría el despliegue de tropas estadounidenses en el corazón de la República Islámica.

Objetivo: El crudo y la energía nuclear

En una entrevista concedida al Financial Times, Trump ha sido inusualmente directo sobre sus ambiciones estratégicas. El mandatario republicano reconoció su preferencia por «tomar el petróleo» y puso sobre la mesa la posibilidad de apoderarse de la isla de Jark, la terminal de exportación de crudo más importante de Irán.

«No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente», afirmó el presidente, minimizando la capacidad de respuesta de las fuerzas locales.

¿Un «nuevo» régimen bajo las bombas?

A pesar de la escalada bélica, Trump mantiene un discurso ambivalente. A bordo del Air Force One, aseguró a los periodistas que se siente «cerca de un acuerdo» con Teherán. El argumento del presidente es que la decapitación de la cúpula iraní durante el último mes ha facilitado las cosas:

Cambio de interlocutores: Trump sostiene que ya ha habido un «cambio de régimen» de facto debido a la cantidad de líderes muertos en combate.

Trump sostiene que ya ha habido un «cambio de régimen» de facto debido a la cantidad de líderes muertos en combate. Negociación bajo presión: «Estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes», destacó, sugiriendo que la nueva red de mando —más militarizada— podría ser más pragmática ante la fuerza bruta.

Ofensiva total sobre las infraestructuras

Mientras se filtran estos planes, la realidad en el terreno sigue siendo de fuego. El ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques masivos contra infraestructuras militares en Teherán. Por su parte, medios locales iraníes confirman que las instalaciones de la petroquímica de Tabriz, en el norte del país, han sido alcanzadas por proyectiles, agravando la crisis energética y económica del país.

En este contexto, la logística militar estadounidense se intensifica en bases aliadas, incluyendo un aumento significativo de actividad en las bases españolas de Rota y Morón, que han registrado más de 70 vuelos en los últimos días a pesar de la postura oficial del Gobierno de España.