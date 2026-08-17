La reciente crisis migratoria en Ceuta ha vuelto a situar en el foco la brecha socioeconómica y política existente entre España y Marruecos. Un análisis basado en indicadores laborales, macroeconómicos y de calidad institucional refleja las causas estructurales que motivan el éxodo de jóvenes y adolescentes marroquíes hacia suelo europeo.

La paradoja del empleo juvenil y la tasa de ‘ninis’

A diferencia de lo que ocurre en España —donde la titulación universitaria reduce la tasa de desempleo al 6,8%—, en Marruecos la educación superior dificulta el acceso al mercado de trabajo:

Desempleo cualificado: La tasa de paro alcanza el 16,7% entre los marroquíes con formación superior, frente al 3,8% de quienes carecen de ella, debido a que la economía local no genera suficientes puestos técnicos y absorbe mano de obra principalmente en sectores de baja cualificación o en la economía informal.

La tasa de paro alcanza el 16,7% entre los marroquíes con formación superior, frente al 3,8% de quienes carecen de ella, debido a que la economía local no genera suficientes puestos técnicos y absorbe mano de obra principalmente en sectores de baja cualificación o en la economía informal. Jóvenes ‘ninis’: Según el Alto Comisionado del Plan (HCP) de Marruecos, un tercio de los jóvenes entre 15 y 29 años (2,9 millones de personas) ni estudia ni trabaja. El 70% de este grupo son mujeres.

Brecha económica y transformación industrial

A pesar de que Marruecos proyecta un crecimiento del PIB cercano al 5,3% para el conjunto del año —superando el ritmo de la economía española—, la asimetría entre ambos países sigue siendo elevada:

Indicador España Marruecos PIB per cápita ~43.000 $\vert{} ~5.000$ Población activa ‘nini’ (15-29 años) En descenso progresivo 33% (2,9 millones) Industria clave en expansión Automóvil / Servicios / Tecnología Automóvil (externalización) / Fosfatos

La frontera terrestre entre España y Marruecos representa la mayor diferencia de PIB per cápita en una linde territorial a nivel mundial. Aunque el sector del automóvil en Marruecos ha ganado peso frente a la tradicional exportación de fosfatos, el impacto económico de esta industrialización no ha permeado todavía en las clases medias y bajas.

Calidad democrática y libertades civiles

Las diferencias institucionales resultan determinantes según los principales organismos e índices internacionales: