Cosmetorium celebra esta semana su décimo aniversario en Barcelona con una edición récord que reúne a 174 empresas y aborda cuestiones como la inteligencia artificial aplicada a la biomedicina, la dermatitis atópica, el envejecimiento y la sostenibilidad.

Lee tambien: Desarrollan en España un sistema de inteligencia artificial para predecir y prevenir el riesgo de suicidio

El encuentro, que se lleva a cabo los días 21 y 22 de octubre en La Farga de L’Hospitalet, se ha consolidado como un punto de referencia en la industria cosmética en España, alcanzando más de 7.000 metros cuadrados de espacio expositivo.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Entre los temas destacados se encuentra el papel de la inmunología en el tratamiento de la dermatitis atópica, que será tratado por el Dr. Luís F. Santamaría-Babi de la Universidad de Barcelona, y el análisis del potencial de los gemelos digitales en biomedicina por el Dr. Alfonso Valencia del Barcelona Supercomputing Center.

Lee tambien: Un robot con inteligencia artificial desarrollado por el CSIC expresa emociones para apoyar a niños con autismo en sus terapias

La sostenibilidad también ocupa un lugar central en la feria, que presenta 30 espacios Innovatorium donde las empresas exhiben propuestas innovadoras y aborda temas como la circularidad de envases y el desarrollo de productos cosméticos.

Cosmetorium celebra además la décima entrega de los Premios Cosmetorium, que desafían a los formuladores a desarrollar productos con un máximo de diez ingredientes inspirados en el décimo aniversario del evento.