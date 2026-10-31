El fenómeno climático de El Niño está generando preocupación a nivel global debido a su potencial para alcanzar una intensidad histórica en los próximos meses. El Pacífico tropical está experimentando un calentamiento extraordinario, lo que podría desencadenar uno de los episodios de El Niño más intensos jamás observados.

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El meteorólogo y divulgador Leon Simons ha advertido sobre la magnitud de este fenómeno, al que ha denominado «super-duper El Niño». Simons ha señalado que este evento podría traer consigo desastres meteorológicos significativos.

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Previsiones de la OMM sobre El Niño

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha emitido un pronóstico indicando que el calentamiento del Pacífico ecuatorial continuará intensificándose durante el otoño boreal, alcanzando su máximo en diciembre. Se espera que la anomalía media de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 se sitúe alrededor de los +3,7 ºC durante el trimestre de octubre a diciembre de 2026.

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Este valor sería el más elevado desde que existen registros, superando el anterior máximo de +2,6 ºC registrado entre noviembre de 2015 y enero de 2016. Aunque el término «super El Niño» no es una categoría científica oficial, se utiliza para describir episodios de intensidad excepcional.

Impactos globales y regionales

El Niño no solo afecta las temperaturas, sino que también altera la circulación atmosférica y los patrones de precipitaciones. Algunas regiones pueden experimentar periodos más secos, mientras que otras podrían recibir lluvias superiores a lo normal. Según la OMM, durante octubre-diciembre de 2026, hay una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de la media en el Cuerno de África, partes de Asia central y oriental, y el sureste de Sudamérica. En contraste, se esperan condiciones más secas de lo habitual en el subcontinente indio, el sur de Centroamérica, partes del Caribe y el noroeste de Sudamérica.

En Europa, y específicamente en España, los efectos de El Niño son menos directos y más complejos. Aunque no se puede concluir que el invierno será cálido, frío, seco o lluvioso debido a un Niño intenso, otros factores como la Oscilación del Atlántico Norte y el vórtice polar también influyen en la evolución atmosférica.