Científicos de la NASA confirman que la roca Teghaza 001, descubierta en Mali con 4,100 millones de años de antigüedad, se sitúa entre los tres meteoritos marcianos más antiguos encontrados en la Tierra y ofrece claves clave sobre la corteza del planeta rojo.

Lee tambien: El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad histórica

Un hallazgo excepcional procedente del desierto de Mali

Lo que inicialmente parecía una simple piedra de color rosa localizada en el desierto del Sáhara se ha convertido en un descubrimiento de trascendencia internacional para el ámbito científico. Investigadores de la NASA han verificado formalmente que el meteorito, hallado en el año 2022 en territorio de Mali, procede directamente de Marte. La pieza, que ha sido bautizada oficialmente con el nombre de Teghaza 001, posee una masa cercana a un kilogramo y cuenta con una antigüedad estimada en unos 4.100 millones de años.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Esta datación cronológica sitúa a la muestra mineral entre los tres meteoritos procedentes de Marte más antiguos que se han recuperado hasta la fecha en la Tierra. Los científicos lograron certificar el origen extraterrestre de la roca tras someter el ejemplar a minuciosos análisis de su composición química y mineralógica. Dichos resultados fueron cotejados con posterioridad, constatando una coincidencia precisa con los conjuntos de datos obtenidos previamente por las diversas misiones de exploración espacial enviadas al planeta rojo.

Lee tambien: La NASA evalúa a SpaceX y Blue Origin para el regreso a la Luna en 2028

Evidencias sobre la corteza marciana y presencia de agua de hace 4.100 millones de años

El examen detallado del ejemplar ha permitido identificar la presencia de minerales volcánicos y cristales de circón en la estructura interna de la roca. La localización y caracterización de estos elementos específicos aporta nuevas pistas a la comunidad científica sobre los procesos geológicos que intervinieron en la formación inicial de la corteza de Marte durante sus etapas más tempranas.

De forma complementaria, las indagaciones sobre el meteorito han sacado a la luz una particularidad de especial relevancia histórica: la roca presenta marcas y señales inequívocas de haber estado expuesta al contacto con agua líquida hace aproximadamente 4.100 millones de años. Este aspecto técnico se perfila como una vía de estudio fundamental para que los expertos puedan profundizar en la comprensión del ciclo del agua en el Marte primitivo, así como en los mecanismos mediante los cuales dicho elemento alteró y transformó la superficie marciana a lo largo del tiempo.

Un valor científico inédito para reconstruir la historia del planeta rojo

La determinación exacta de la antigüedad del ejemplar requirió el empleo de una técnica de datación de alta precisión, la cual posibilitó el análisis exhaustivo de pequeños fragmentos de sus componentes minerales. A través de este procedimiento técnico se pudo fijar el margen temporal en el que se consolidó la estructura del meteorito.

Yang Liu, autor principal de las investigaciones llevadas a cabo sobre el espécimen, ha subrayado el carácter profundamente excepcional que posee esta muestra. De acuerdo con las conclusiones vertidas en el estudio, el meteorito Teghaza 001 está llamado a convertirse en un pilar de conocimiento esencial para que la ciencia espacial pueda reconstruir de manera precisa la evolución geológica e histórica del planeta Marte.