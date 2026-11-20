La sonda espacial Voyager 1, lanzada por la NASA en septiembre de 1977, ha alcanzado un hito histórico al convertirse en el primer objeto construido por el ser humano en situarse a un día luz de la Tierra, a casi 26.000 millones de kilómetros de distancia. Este jueves, una antena de 70 metros de diámetro en Robledo de Chavela, Madrid, recibió una señal de radio emitida por la sonda, que tardó 24 horas en llegar a la Tierra.

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Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, explicó durante una mesa redonda en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de California que la señal llegó al complejo de Madrid. Este logro se produce en medio de desafíos significativos para mantener operativas las sondas Voyager, que el próximo verano cumplirán medio siglo en el espacio.

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Desafíos energéticos de la Voyager 1

Las sondas Voyager enfrentan un problema crítico: el agotamiento de su fuente de energía. A diferencia de otras naves espaciales, las Voyager no utilizan paneles solares, ya que la luz solar es demasiado débil a las distancias a las que operan. En su lugar, están equipadas con generadores termoeléctricos de radioisótopos que utilizan plutonio-238 para generar electricidad. Sin embargo, estos generadores pierden aproximadamente cuatro vatios de potencia cada año debido a la disminución del calor emitido por el material radiactivo.

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Esta pérdida de energía obliga a los ingenieros de la NASA a decidir qué sistemas pueden apagarse sin comprometer el funcionamiento de la nave. A pesar de estos desafíos, los ingenieros han encontrado formas de ahorrar electricidad revisando el funcionamiento de otros componentes y utilizando sistemas redundantes.

Problemas de comunicación y mantenimiento

Además de los problemas energéticos, las Voyager enfrentan el desgaste de sus componentes electrónicos tras casi 50 años en el espacio. Recientemente, la Voyager 1 ha dejado de enviar datos científicos y de ingeniería desde el 14 de noviembre, aunque sigue emitiendo una señal de radio. La distancia récord de la sonda implica que cualquier instrucción enviada desde la Tierra tarda dos días en completarse: 24 horas de ida y 24 horas de vuelta.

Las sondas fueron lanzadas con diez instrumentos científicos, algunos de los cuales ya no se utilizan debido a la falta de energía. Sin embargo, los ingenieros continúan buscando formas de mantener la actividad científica de las sondas, como lo demuestra una intervención reciente apodada ‘Big Bang’, llevada a cabo en septiembre tras meses de preparación.