La NASA ha anunciado que SpaceX y Blue Origin son las dos compañías candidatas para participar en el regreso de astronautas a la Luna en 2028, como parte de la misión Artemis IV. La agencia espacial estadounidense someterá a prueba los sistemas de alunizaje de ambas empresas antes de tomar una decisión final.

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El anuncio se realizó durante una comparecencia de responsables del programa Artemis en el Centro Espacial Kennedy. La NASA busca verificar el funcionamiento de las tecnologías propuestas por ambas compañías antes de seleccionar la que se empleará en una misión tripulada.

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Pruebas de alunizaje de SpaceX y Blue Origin

SpaceX, fundada por Elon Musk, propone utilizar su nave Starship como vehículo de aterrizaje lunar. El proyecto contempla que esta nave se acople a la cápsula Orión de la NASA para trasladar a los astronautas hasta la órbita lunar, desde donde comenzaría la maniobra de descenso hacia la superficie. SpaceX planea realizar una prueba de alunizaje sin tripulación a finales de 2027, con la intención de transportar astronautas durante la segunda mitad de 2028, siempre que demuestre la viabilidad de su sistema.

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Por su parte, Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, desarrolla una alternativa basada en su módulo Blue Moon. Su propuesta incluye tres vehículos que actuarían como remolcadores para trasladar el módulo tripulado hasta una órbita polar lunar, donde se encontraría con los astronautas a bordo de Orión. Blue Origin tiene previsto realizar una prueba de su sistema de aterrizaje sin tripulación en 2028.

Cambios en el programa Artemis

Además de las pruebas de alunizaje, la NASA ha anunciado cambios en el planteamiento de Artemis III. Esta misión, que se llevará a cabo en el verano de 2027, se centrará en ensayos en órbita terrestre en lugar de un alunizaje. Cuatro astronautas practicarán maniobras de encuentro y acoplamiento entre la cápsula Orión y los prototipos de los vehículos desarrollados por SpaceX y Blue Origin durante aproximadamente 14 días.

El objetivo de estos ensayos es comprobar el funcionamiento de las operaciones necesarias para las futuras misiones tripuladas a la Luna. Los resultados permitirán a la NASA obtener información valiosa sobre los sistemas que ambas compañías están desarrollando.

La elección del vehículo para Artemis IV dependerá de los resultados de las pruebas y de la capacidad de las empresas para cumplir los plazos previstos. La NASA también busca implicarse más directamente en el desarrollo tecnológico, con personal propio trabajando junto a los proveedores para identificar y solucionar posibles problemas técnicos con mayor rapidez.