La misión BepiColombo, un esfuerzo conjunto de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la agencia espacial japonesa (JAXA), ha logrado entrar en la órbita de Mercurio después de un viaje de ocho años y 9.900 millones de kilómetros. Este hito marca la primera vez que un equipo europeo alcanza el planeta más cercano al Sol, y lo hace con la ayuda de una tecnología crucial desarrollada en España.

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El objetivo de BepiColombo es estudiar en profundidad a Mercurio, un planeta que, a pesar de ser conocido desde la antigüedad, ha sido visitado por solo dos misiones espaciales previas. La misión busca desentrañar los misterios de su origen, composición, estructura interna y su campo magnético, entre otros aspectos. Mercurio es el único planeta rocoso, además de la Tierra, que posee un campo magnético global significativo, lo que lo convierte en un objeto de estudio fascinante para los científicos.

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Tecnología vasca en la misión BepiColombo

Un componente esencial para el éxito de la misión es un mástil desplegable, diseñado y fabricado por la empresa vasca Sener. Este mástil es fundamental para el funcionamiento del magnetómetro, el instrumento encargado de medir las señales magnéticas del planeta. Debido a las perturbaciones generadas por la electrónica y los motores del satélite, el magnetómetro debe colocarse al final del mástil para minimizar el ruido y obtener mediciones precisas.

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Iñaki Pinto, director de Espacio y Ciencia de Sener, explica que el mástil permite alejar el sensor del ruido generado por el propio satélite, lo que es crucial para diferenciar las señales magnéticas de Mercurio de las de la nave. Esta tecnología vasca es, por tanto, indispensable para el éxito de la misión.

Objetivos científicos de BepiColombo

BepiColombo no solo se centrará en Mercurio, sino que también utilizará el planeta como un laboratorio para entender mejor la formación y evolución de los planetas rocosos, incluida la Tierra. La misión realizará una radiografía completa del planeta, estudiando su gran núcleo férreo, su magnetosfera y su interacción con el viento solar.

El conocimiento obtenido de esta misión podría proporcionar respuestas a preguntas fundamentales sobre cómo un planeta tan pequeño como Mercurio puede mantener un campo magnético, una incógnita que sigue intrigando a los científicos. La misión BepiColombo promete aportar datos valiosos que enriquecerán nuestra comprensión del sistema solar y sus planetas.