La decimotercera entrega de “La isla de las tentaciones 10”, emitida por Telecinco el lunes 11 de mayo, marcó un antes y un después en la edición. El programa, presentado por Sandra Barneda, subió la temperatura en las villas con nuevas infidelidades, arrepentimientos a medias y una hoguera que promete desatar el caos en la próxima entrega.

La noche tuvo su primer gran punto de inflexión con Leila, que terminó cruzando todos los límites con David. La concursante reconoció que se sentía cómoda con él y que la atracción era cada vez más difícil de frenar. La conexión fue a más y ambos repitieron acercamiento en la siguiente noche, confirmando una de las tramas más comentadas de la edición.

Mientras tanto, Atamán también cayó en la tentación con Claudia. Tras una noche de baile, baño y mucha complicidad, los dos acabaron besándose apasionadamente. La relación entre ambos continuó creciendo al día siguiente, en medio de un tira y afloja que terminó de nuevo en besos.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Atamán vio unas imágenes inesperadas de su abuela, decepcionada con Leila y animándole a hacer lo que quisiera después de sentirse traicionado. Ese mensaje terminó de remover al concursante, que vive su experiencia cada vez más lejos de su pareja.

También Yuli se dejó llevar con Óscar después de ver a Lucas muy cercano a las solteras. Primero hubo juegos, hielo y besos contenidos, pero la tensión terminó explotando en el jacuzzi, donde ambos se besaron. Aunque ella mostró arrepentimiento casi inmediato, más tarde volvió a acercarse a su tentador en la hamaca.

No todos, sin embargo, cruzaron sus límites. David y Alba, los últimos en llegar a la experiencia, siguen sin terminar de adaptarse a la villa y continúan pensando el uno en el otro. Mar y Christian también se muestran cada vez más abiertos a los solteros, aunque todavía no han traspasado las líneas que se habían marcado.

La entrega también dejó el esperado castigo para Mar, Atamán y Christian, después de haberse saltado las normas al abandonar sus respectivas villas. Sandra Barneda les comunicó que debían guardar todos los objetos que los conectaban emocionalmente con sus parejas, una consecuencia que fue presentada como sanción, aunque resultó bastante suave para los protagonistas.

En otra de las tramas, Julia siguió hundida tras lo ocurrido con Luis, mientras él continúa acercándose peligrosamente a Nieves. Aunque entre ambos todavía pesan más las palabras que los hechos, la tensión empieza a ser cada vez más evidente.

La noche terminó con el inicio de la hoguera de los chicos. David fue el primero en ver imágenes de Alba, a quien observó cantando, bailando y jugando con los tentadores. Aunque no vio una infidelidad clara, el joven se derrumbó y rompió a llorar, preguntándose qué podría encontrarse en la próxima hoguera.

El avance final dejó una de las escenas más potentes de la temporada: en la siguiente entrega, las chicas verán imágenes en su hoguera y acabarán saliendo corriendo de forma masiva, en una reacción que anticipa una nueva noche de máxima tensión en el reality. Telecinco mantiene la emisión de la temporada 10 los lunes y miércoles en horario de prime time.