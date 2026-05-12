El capítulo 413 de “Valle Salvaje”, correspondiente a este martes 12 de mayo, llega con nuevas tensiones en el palacio y varios movimientos decisivos entre sus protagonistas. La serie de época de RTVE mantiene abiertas algunas de sus tramas más intensas, con alianzas peligrosas, secretos familiares y una noticia urgente que podría alterar el equilibrio de poder.

Tras lo ocurrido en el episodio anterior, la desaparición de Leonor sigue generando preocupación, mientras Bárbara continúa enfrentada a Victoria por su intromisión en su vida y en la de Pedrito. Además, Luisa, todavía dolida, confrontó a Alejo por las palabras que dirigió a Enriqueta.

En la nueva entrega, Rafael pedirá ayuda a Victoria y Enriqueta, aunque sus verdaderas intenciones todavía no están claras. El duque parece tener un plan entre manos, y su comportamiento despierta nuevas dudas entre quienes lo rodean.

Uno de los puntos centrales del capítulo será la presión que Hernando y José Luis ejercerán sobre Rafael para que se aleje de Dámaso. El mercader le había propuesto una alianza comercial que podría beneficiar a ambos, pero esa cercanía empieza a preocupar a quienes temen que Dámaso termine ganando demasiada influencia sobre el duque.

Aun así, Dámaso continúa moviendo sus cartas con habilidad y logra reforzar su imagen de hombre leal ante Rafael. Su aparente compromiso con el duque podría convertirse en una pieza clave dentro de la compleja partida que se juega en Valle Salvaje.

El episodio también tendrá un momento de gran tensión al caer la noche, cuando una misiva urgente llegue al marqués con una noticia muy preocupante. La reacción de don Hernando será decisiva, ya que todos los personajes parecen estar preparando su siguiente movimiento en medio de un ambiente cada vez más inestable.

La trama avanza así entre la alianza de Dámaso, Victoria y Mercedes contra don Hernando y José Luis, la investigación de Luisa y Bárbara sobre el misterio de los bebés y las dudas que todavía rodean la verdad sobre el asesinato de Domingo.