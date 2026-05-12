Telecinco reorganiza su parrilla de prime time y modifica de forma notable la emisión de “La isla de las tentaciones 10”, que pierde una de sus tres citas semanales y pasa a emitirse en un horario más tardío. El cambio llega con el regreso de “First Dates” al access prime time de la cadena.

Hasta ahora, los seguidores del reality presentado por Sandra Barneda podían ver el programa tres noches por semana en una franja más temprana. Sin embargo, con la nueva estrategia de Mediaset, el formato queda reducido a dos emisiones semanales, los lunes y miércoles, a partir de las 23:00 horas.

La decisión supone un cambio importante para el consumo del programa, ya que “La isla de las tentaciones” pasa de ocupar una franja más accesible a alargarse hasta la madrugada. Este movimiento podría perjudicar el número total de espectadores, aunque también puede favorecer la cuota de pantalla al competir en una franja más tardía.

El hueco que deja el reality en el access será ocupado por “First Dates”, que regresa de lunes a miércoles a las 21:45 horas. El dating show presentado por Carlos Sobera recupera así una franja clave para Telecinco, donde la cadena busca reforzar su oferta antes del prime time.

Con esta reestructuración, la programación nocturna de Telecinco queda organizada con “First Dates” como antesala los lunes, martes y miércoles. Después, el lunes y el miércoles se emitirá “La isla de las tentaciones”, mientras que el martes será el turno de “Supervivientes: Tierra de Nadie”. Los jueves se mantiene la gala principal de “Supervivientes” y los viernes continúa “¡De Viernes!”.

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Otro efecto directo de este cambio es la desaparición temporal de “El debate de las tentaciones” de la parrilla lineal de Telecinco. El espacio, que se emitía en la noche del lunes tras el capítulo, queda sin hueco en la programación convencional y pasa a concentrarse en la plataforma Mediaset Infinity, según recogen medios especializados.

La maniobra llega en un momento delicado para la cadena, que intenta ajustar sus noches para mejorar el rendimiento de sus formatos principales. “La isla de las tentaciones 10” mantiene el tirón entre el público joven y en redes sociales, pero el nuevo horario obligará a comprobar si sus seguidores se adaptan a una emisión más tardía y menos frecuente.