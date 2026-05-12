La polémica entre Nagore Robles y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo ha dado un nuevo giro fuera de Honduras. Después de las acusaciones lanzadas por la colaboradora y ya exconcursante de “Supervivientes 2026”, la madre del joven, Sol de la Quadra-Salcedo, ha decidido pronunciarse públicamente para desmentir que hubiera dado información del exterior a su hijo durante su encuentro en el reality.

El conflicto se intensificó durante la gala de “Supervivientes: Conexión Honduras”, en la que Nagore insistió en que Alvar había cambiado su estrategia tras la visita de su madre. Según la versión de la exconcursante, Sol le habría recomendado acercarse a Claudia Chacón porque contaba con apoyo fuera del concurso, motivo por el que Alvar no la habría nominado y sí habría elegido a Aratz Lakuntza.

Alvar negó esa versión en directo y defendió que su nominación a Aratz respondía a una razón puramente competitiva: lo veía como un rival fuerte. También explicó que no quiso nominar a Claudia porque la percibía en una situación vulnerable dentro del grupo, tras varias nominaciones y momentos complicados en la convivencia.

La acusación de Nagore provocó un fuerte debate entre los concursantes y terminó salpicando directamente a la madre de Alvar, que ha respondido a través de sus redes sociales. Sol de la Quadra-Salcedo fue tajante al asegurar que lo dicho era “absolutamente falso” y sostuvo que fue su propio hijo quien le habló de Claudia durante el reencuentro, destacando que le estaba sorprendiendo para bien.

Además, la madre de Alvar recordó que el encuentro fue grabado por el equipo del programa, por lo que, a su juicio, las imágenes podrían aclarar lo sucedido y desmontar las sospechas sobre una supuesta información exterior. Su comunicado busca frenar las dudas sobre la trayectoria de su hijo en el concurso y defender que no recibió indicaciones estratégicas durante la visita.

La tensión llega en un momento clave para “Supervivientes 2026”, justo cuando el concurso encara la fase de unificación de playas. Nagore Robles fue expulsada en una noche marcada por las nominaciones y, antes de marcharse, dejó su voto para Alvar, al que calificó como deshonesto y poco claro.

Con esta nueva polémica, Alvar queda en el centro de la conversación dentro y fuera del reality. Mientras sus compañeros cuestionan sus movimientos, su entorno familiar sale en su defensa y pide que se atienda a lo que realmente quedó registrado por las cámaras.