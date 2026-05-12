El capítulo 832 de “La Promesa”, que se emitirá este martes 12 de mayo, llega marcado por la tensión, los secretos familiares y los preparativos de una boda que promete remover viejas heridas en el palacio.

Tras lo ocurrido en el episodio anterior, Pía vive completamente atormentada después de descubrir que Leocadia es en realidad Mercedes del Amor, la mujer relacionada con la muerte de Jana. Incapaz de asimilar la verdad, la doncella huye y deja a Leocadia desconcertada.

Mientras tanto, Manuel decide contarle a Alonso toda la verdad sobre el chantaje del duque de Carril. El marqués de Luján reacciona con indignación ante la amenaza que pesa sobre la familia y se dispone a tomar medidas para frenar la extorsión.

En paralelo, Leocadia sorprende a todos al ofrecerse para ayudar con los preparativos de la boda de su hija. Alonso y los jóvenes quieren que la celebración sea por todo lo alto, pero la señora de Figueroa lanza una propuesta que deja a todos espantados: celebrar el enlace en el mismo lugar donde murió Eugenia.

En la zona del servicio, Pía no logra concentrarse en sus tareas debido al impacto de su descubrimiento. Su actitud distraída no pasa desapercibida para Cristóbal, que empieza a mirarla con desconfianza y a tenerla cada vez más en el punto de mira.

Por otro lado, Julieta se muestra radiante tras la marcha de Ciro, y Manuel disfruta de su compañía. Sin embargo, decide no hablarle del chantaje relacionado con Vera, manteniendo así un nuevo secreto que podría complicar aún más la situación.

La entrega también mostrará a Adriano en un momento de gran vulnerabilidad. El personaje confesará a Curro sus miedos más profundos y admitirá que se considera un peligro para sus hijos, una revelación que deja al descubierto el peso emocional que arrastra.

En otra de las tramas, Vera comparte sus dudas con su padre, aunque no terminan de convencerla las explicaciones que él le da para retrasar su regreso a casa. Finalmente, Alonso planta cara al duque de Carril y lo amenaza con llamar a la Guardia Civil si no pone fin a sus maniobras de extorsión.