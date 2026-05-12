El capítulo 558 de “Sueños de libertad”, que se emitirá este martes 12 de mayo a las 15:45 horas por Antena 3, llega con nuevos giros en las tramas familiares, empresariales y sentimentales que mantienen en vilo a los seguidores de la serie.

En esta nueva entrega, Digna tomará una decisión clave para proteger el futuro de la empresa. Siguiendo el consejo de Damián, le pedirá a Gabriel que la acompañe a una reunión con Ferrer con el objetivo de intentar reconducir la situación. Aunque Gabriel no está convencido al principio, Digna logra hacerle entender que, más allá de sus diferencias, deben actuar unidos por el bien del negocio.

Mientras tanto, Damián se plantea contarle a Pablo la verdad sobre su implicación en la muerte de Gervasio, con la intención de aliviar la culpa que el joven arrastra desde hace tiempo.

La relación entre Miguel y Claudia también avanza en este episodio. Ambos comparten una conversación cercana en la cantina, marcada por las bromas, los halagos y una complicidad cada vez más evidente. Por otro lado, Salva y Mabel deciden darse una nueva oportunidad, ahora que Claudia ya no representa un obstáculo entre ellos.

En el dispensario, Nieves atiende a don Agustín, quien sufre una erupción provocada por su alzacuellos. Sin embargo, el párroco no termina de confiar en ella y pide la opinión del médico. Durante la conversación, descubre que Nieves trabajó con el doctor Giralt, un hombre señalado por practicar una eutanasia. Más tarde, una llamada de Luz hará que don Agustín empiece a relacionar a Nieves con la repentina muerte de Alberto.

En la casa grande, Julia y Manuela preparan una pequeña celebración por el cumpleaños de Eduardo. El chófer se emociona al ver la tarta y el dibujo de Julia, pero la sorpresa mayor llega cuando Begoña aparece con un regalo. Tras la reunión, ambos consiguen hablar sobre la distancia que se había creado entre ellos y deciden recuperar su amistad.

Por su parte, Valentina continúa afectada por las palabras de su madre, quien la culpa de la muerte de Rodrigo. Primero recibe el apoyo de Andrés y luego el de Cloe, aunque la joven sigue atrapada en sus propios pensamientos. También Carmen se sincera con Claudia sobre su crisis matrimonial, devastada tras descubrir la infidelidad de su marido y temer que esté enamorado de Paula.

El robo de los camiones será otro de los grandes focos del episodio. Tasio y Andrés hablan de la delicada situación de la empresa delante de Salva y revelan que las autoridades han encontrado un inhalador en uno de los vehículos. Ese detalle despierta inmediatamente las sospechas de Salva, quien empieza a pensar que Gorito podría estar implicado.

En paralelo, Álvaro presiona a Beatriz para abandonar Toledo. Le asegura que ha ganado dinero en las timbas y que solo necesitan sacarle 200.000 pesetas a Gabriel para completar su plan. Beatriz, sin embargo, se niega a seguir adelante.

La tensión también estalla entre Tasio y Paula, cuando él la acusa de haber destruido su matrimonio. Paula intenta defenderse, pero sus explicaciones no logran calmarlo y termina profundamente afectada por sus palabras.

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El capítulo cerrará con uno de los momentos más intensos: Salva invita a Gorito a la cantina para intentar sacarle información. Pronto confirma sus sospechas y comprende que su amigo está relacionado con el robo de los camiones. Salva le exige que se entregue a las autoridades, pero Gorito, decidido a no volver a prisión, abandona el lugar lleno de rabia.