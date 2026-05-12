Osasuna y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 12 de mayo de 2026 en partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputará en el Estadio El Sadar y comenzará a las 21:30 horas, según la programación recogida por varios medios y la agenda televisiva de Movistar Plus+.

El duelo llega con objetivos distintos para ambos equipos. Osasuna se mantiene en la pelea por acercarse a los puestos europeos, mientras que el Atlético de Madrid afronta la recta final del campeonato instalado en la cuarta posición, con margen respecto a sus perseguidores.

El partido podrá verse en directo por televisión a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 3 y LaLiga TV Bar. En Movistar, los canales señalados son el 54, 440 y 167, mientras que en Orange figuran el 110, 111 y 123, según la programación publicada para la jornada.

Para seguir el Osasuna – Atlético de Madrid online, los abonados podrán acceder mediante las plataformas digitales de los operadores que incluyan los canales con derechos. También habrá cobertura minuto a minuto en medios deportivos durante la jornada.

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En el apartado deportivo, Osasuna no podrá contar con Sergio Herrera, expulsado en el encuentro anterior ante el Levante. En el Atlético, Diego Simeone afronta el choque con varias ausencias: Julián Alvarez, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, José María Giménez, Nico González, Nahuel Molina y Giuliano Simeone están lesionados, mientras que Álex Baena es baja por sanción.

El historial favorece claramente al conjunto rojiblanco. En los 95 enfrentamientos disputados entre ambos, el Atlético ha ganado 52, Osasuna se ha impuesto en 29 y se han registrado 14 empates.