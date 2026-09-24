La isla de las tentaciones registró un cruce de alarmas continuo en las villas tras el cruce de límites entre varios concursantes y la llegada de una nueva pareja.

La undécima edición de ‘La isla de las tentaciones’ alcanzó este miércoles, 23 de septiembre, uno de sus puntos de inflexión con la emisión de su sexta entrega. El formato producido por Cuarzo Producciones para Telecinco vivió una jornada dominada por la reactivación continuada de la luz de la tentación y el traspaso de límites entre los participantes, culminando con la resolución definitiva del futuro de Nando e Isa en la hoguera de confrontación y el posterior ingreso de Mara y Miguel como nueva pareja del programa.

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Durante la noche, las villas registraron un encendido sistemático de la alarma en hasta seis ocasiones. La dinámica se inició tras el acercamiento en el jacuzzi entre Sergio e Irini, donde el participante andaluz llegó a manifestar que se había olvidado de las cámaras. La tensión se incrementó con la primera infidelidad del concurso, protagonizada por Rubén y Nataly al darse un beso. Tras ello, el participante valenciano admitió que su conducta evidenciaba la existencia de problemas en su relación previa, antes de culminar la noche durmiendo junto a la tentadora en Villa Montaña.

La secuencia de señales de alerta continuó tras la irrupción de la tentadora de Kico en su habitación mientras este se duchaba, una acción considerada una línea roja por su pareja, Paula. A lo largo de la mañana siguiente, la propia Paula protagonizó un momento distendido al imitar la presentación del programa ante el tentador Fran. No obstante, la convivencia volvió a tensarse con el estrecho acercamiento entre Náyades y Andrea durante una fiesta, hecho que causó un fuerte impacto en Nacho de Borbón y provocó que los chicos idearan una estrategia para traspasar límites en su villa, provocando el parpadeo constante de los indicadores luminosos.

En el ámbito de las parejas, la entrega cerró la trama entre Nando e Isa mediante la celebración de la hoguera de confrontación conducida por la presentadora Sandra Barneda. A pesar de los reproches iniciales y de la tensión generada cuando Isa volvió a lanzar la tablet, el reencuentro derivó en un entendimiento mutuo. Nando expresó su deseo de no romper la relación y justificó sus miedos, mientras que Isa aceptó dar una nueva oportunidad a su noviazgo al valorar que su pareja no había cedido a la tentación en la villa. Con la salida consensuada de ambos del ‘reality show’, la organización dio la bienvenida a Mara y Miguel como nuevos participantes de la experiencia.