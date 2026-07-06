La superestrella estadounidense estrena este nuevo tema, coescrito con Pharrell Williams, para conmemorar el vigésimo aniversario de su segundo álbum de estudio, ‘B’Day’.

La cantante estadounidense Beyoncé ha revolucionado el panorama musical internacional con el lanzamiento sorpresa de su nueva canción titulada ‘Morning Dew (Donk)’. Esta publicación representa el primer material inédito que la superestrella del pop edita en los últimos dos años. Para la presentación de este tema musical, la artista ha aprovechado la celebración de la festividad del 4 de julio en los Estados Unidos, sorprendiendo a toda su comunidad de seguidores y a la industria discográfica mediante una estrategia de lanzamiento directo sin previo aviso.

Una producción de Pharrell Williams para el aniversario de ‘B’Day’

Según ha informado el medio especializado The Hollywood Reporter (THR), la composición de ‘Morning Dew (Donk)’ ha contado con la participación directa de la propia Beyoncé en colaboración con Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon. Asimismo, las labores de producción del tema han corrido a cargo del propio Pharrell Williams.

Esta canción se ha concebido como una pieza fundamental dentro de la estrategia de la artista para conmemorar su trayectoria, ya que se incluirá de forma oficial en la edición especial del 20 aniversario de su segundo álbum de estudio, titulado B’Day. Con el estreno de este sencillo, la intérprete de Texas da inicio formal a una cuenta atrás de 60 días para la publicación de dicha reedición, un lanzamiento que está programado para coincidir exactamente con la celebración de su próximo cumpleaños el 4 de septiembre.

Cabe recordar que el disco original B’Day se lanzó al mercado por primera vez el 4 de septiembre de 2006, una fecha que coincidió con el cumpleaños número 25 de la cantante. Aquel proyecto musical se convirtió en su segundo álbum en alcanzar de forma directa el número uno en las listas de éxitos, logrando registrar una cifra superior a las 541.000 copias vendidas durante su primera semana en el mercado y albergando canciones que se convirtieron en éxitos internacionales de la talla de Irreplaceable y Deja Vu.

Un vídeo lírico con imágenes antiguas y guiño a sus seguidores

La presentación de ‘Morning Dew (Donk)’ ha venido acompañada por el estreno de un vídeo lírico rodado en blanco y negro. Esta pieza audiovisual se caracteriza por la inclusión de imágenes antiguas y ha contado con la dirección cinematográfica de Cliff Watts, un realizador que ya mantiene un vínculo previo con la trayectoria de la superestrella al haber sido el fotógrafo encargado de realizar la portada de Beyoncé para la revista Sports Illustrated Swimsuit en el año 2007.

A través de un comunicado oficial emitido por Parkwood Entertainment, la agencia de representación de la propia Beyoncé, se ha especificado que esta canción constituye un «regalo especial para sus fans». Del mismo modo, la empresa de representación ha matizado en la nota de prensa que el lanzamiento supone un «guiño directo a su fiel BeyHive», el nombre oficial por el cual se reconoce de manera colectiva a la base de seguidores de la diva estadounidense.

El primer lanzamiento tras el éxito histórico en los Grammy con ‘Cowboy Carter’

Este sencillo se posiciona en el mercado como la primera canción de estreno que publica Beyoncé desde el lanzamiento de su álbum de estudio de estilo country, titulado Cowboy Carter, el cual vio la luz en el mes de marzo de 2024. Aquel disco marcó un antes y un después en su carrera en los galardones de la Academia de la Grabación, al haberle permitido obtener su primer y largamente esperado premio Grammy en la categoría reina de Álbum del Año.

Con anterioridad a la consecución de este galardón por Cowboy Carter, la solista norteamericana ostentaba la condición de ser la artista femenina con un mayor número de nominaciones acumuladas sin haber conseguido la victoria en dicha categoría específica. Todo ello a pesar de figurar de forma consolidada como la cantante más premiada e galardonada a lo largo de toda la historia de los premios Grammy. El estreno de ‘Morning Dew (Donk)’ inicia una nueva etapa en la actividad discográfica de la intérprete.