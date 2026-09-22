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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha recibido a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y al rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, para formalizar su adhesión al proyecto «Granada capital europea de la cultura 2031».

Este acto, que se ha llevado a cabo en la sede del Gobierno ceutí, supone un paso importante para el fortalecimiento de las relaciones culturales entre ambas ciudades.

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Además, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha dejado constancia de su visita en el Libro de Honor de la Ciudad Autónoma de Ceuta.