Los senadores ceutíes Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam han presentado en el Senado una serie de preguntas al Ministerio del Interior para exigir explicaciones sobre la ausencia de refuerzos estructurales en la frontera de Ceuta, a pesar del incremento del 39,2 % en las entradas irregulares registrado en 2025 respecto al año anterior, según datos oficiales.

Las iniciativas parlamentarias surgen tras meses de evasivas por parte del Gobierno y ante la falta de medidas eficaces del Ministerio del Interior, que no reforzó de forma estable los medios humanos, materiales y tecnológicos pese a contar con información clara sobre la tendencia creciente de accesos irregulares, especialmente a nado y por los espigones.

El PP pregunta cuándo tuvo conocimiento el Ministerio de esta situación, qué medidas se adoptaron o se dejaron de tomar, y por qué no se activó un plan integral y permanente para el control del perímetro fronterizo y del litoral de Ceuta, limitándose a respuestas puntuales y reactivas.

Además, los senadores cuestionan la ausencia de refuerzos permanentes durante todo 2025 y solicitan detalles sobre los informes internos manejados por el Ministerio, así como los motivos por los que estos no derivaron en decisiones estructurales. También reclaman información sobre los planes futuros del Gobierno, incluyendo calendario, recursos, refuerzo de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, incorporación de medios tecnológicos y de vigilancia marítima, y revisión de protocolos de coordinación con Salvamento Marítimo y servicios de emergencia.

De forma específica, se pregunta si el Ministerio planea implantar un plan estable para prevenir los accesos a nado o si seguirá actuando únicamente después de los incidentes. Asimismo, se exige aclarar si se modificará el sistema de registro de datos para reflejar de manera diferenciada estas entradas, evitando categorizaciones genéricas que podrían distorsionar la realidad.

Finalmente, se solicitan datos desglosados de 2024 y 2025 sobre intentos de entrada a nado interceptados, entregas en espigones y registros en el vallado fronterizo, con el objetivo de evaluar si el Ministerio cuenta con un sistema de registro riguroso y transparente acorde a la presión que soporta la frontera ceutí.

Con estas iniciativas, el PP exige responsabilidades políticas a un Gobierno que, según los senadores, no ha sabido anticiparse ni ofrecer soluciones estructurales, dejando a Ceuta en una situación de improvisación y falta de planificación permanente.