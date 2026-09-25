Un total de 63 mujeres han sido recientemente realojadas en el campamento de acogida de La Hípica en Ceuta. Este movimiento responde a la redistribución de las plazas disponibles en el recinto, que había quedado con capacidad libre tras el traslado de las residentes que las ocupaban al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Lee tambien: Ceuta avanza en la creación de campamentos temporales para inmigrantes

La actuación, aunque necesaria para atender a las necesidades de estas mujeres, no representa una ampliación de la capacidad del campamento de acogida. Las plazas ocupadas hasta este jueves habían sido desocupadas por el traslado mencionado al CETI, asegurando así una gestión ordenada de los recursos disponibles.

El campamento de La Hípica se ha convertido en un espacio clave para la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Las autoridades locales siguen trabajando en el mantenimiento y adecuación de este recinto para atender a las personas que llegan a nuestra ciudad en busca de refugio y atención.

Lee tambien: CSIF impugna el campamento de inmigrantes en Ceuta

A pesar de los retos que se presentan, la gestión digna y adecuada de estos espacios es fundamental para abordar las necesidades de las personas migrantes que llegan a nuestra frontera. La colaboración entre distintas instituciones es esencial para garantizar que se brinde la asistencia necesaria y se mantengan las condiciones adecuadas de recepción.

Ceuta, al ser un punto estratégico en la ruta migratoria hacia Europa, enfrenta constantemente situaciones que requieren una respuesta eficaz y coordinada. El realojo de estas mujeres es un ejemplo de la atención continua que se requiere para gestionar esta realidad compleja.

Las próximas semanas serán clave para evaluar cómo se desarrollan las condiciones del campamento y la situación de las personas que allí permanecen. La implicación de la sociedad civil y de las entidades gubernamentales en este proceso es vital para el éxito de la atención en el campamento de La Hípica.