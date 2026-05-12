MADRID – Ante la creciente violencia y sofisticación de las redes criminales, la Audiencia Nacional ha dado un paso al frente. El tribunal ha enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una ambiciosa propuesta de reforma de sus competencias para asumir investigaciones por narcotráfico que, hasta ahora, recaían en juzgados ordinarios.

Esta iniciativa, impulsada por el presidente del tribunal, Juan Manuel Fernández, busca consolidar a la Audiencia Nacional como el centro neurálgico de las investigaciones penales transnacionales y complejas en España.

El fin del criterio de «interprovincialidad»

La propuesta principal ataca lo que los magistrados y fiscales consideran un obstáculo obsoleto: la exigencia de que el delito afecte a varias provincias para que la Audiencia Nacional pueda intervenir.

Gravedad sobre geografía: Se pide asumir casos basándose en la gravedad del hecho y la complejidad de la red , aunque el delito se circunscriba a una sola zona.

Se pide asumir casos basándose en la y la , aunque el delito se circunscriba a una sola zona. Violencia y medios: La Fiscalía Antidroga, liderada por Rosana Morán, solicita que el tribunal atraiga casos donde se empleen medios sofisticados o violentos , o cuando estén implicados miembros de las Fuerzas de Seguridad.

La Fiscalía Antidroga, liderada por Rosana Morán, solicita que el tribunal atraiga casos donde se empleen , o cuando estén implicados miembros de las Fuerzas de Seguridad. Cifras alarmantes: Entre 2023 y 2024, las diligencias por narcotráfico en la Audiencia Nacional crecieron un 32%, lo que evidencia un desbordamiento del sistema actual.

Respuesta a la crisis en las costas españolas

Esta petición llega en un momento de máxima sensibilidad social tras incidentes trágicos como la muerte de agentes de la Guardia Civil en Barbate (2024) y, más recientemente, en Huelva. La reforma pretende dotar a la justicia de una estructura más ágil para frenar a unas mafias con una «preocupante capacidad de corrupción» y violencia.

Más allá del narco: Ciberseguridad y Trata

La reforma enviada al CGPJ no se limita a las drogas. El documento propone que la Audiencia Nacional sea el órgano competente para:

Área Nueva Competencia Propuesta Ciberseguridad Ataques a infraestructuras críticas (redes eléctricas, transporte, bancos). Trata de personas Organizaciones con dimensión transnacional o que operen en varias CC.AA. Bienes culturales Tráfico ilícito de patrimonio de especial relevancia o con alcance internacional. Blanqueo Investigaciones complejas vinculadas al crimen organizado.

Un refuerzo necesario

Dada la carga de trabajo prevista, la Sala de Gobierno ya ha solicitado formalmente un magistrado de refuerzo para el Juzgado 1 de la Audiencia, que actualmente centraliza gran parte de estas causas de gran calado.

A pocos meses de cumplir 50 años, la Audiencia Nacional busca reinventarse para dejar de ser un tribunal limitado por fronteras provinciales y convertirse en un escudo judicial moderno frente a los nuevos desafíos del crimen organizado global.