El Ministerio de Sanidad, siguiendo las directrices actualizadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha anunciado hoy un cambio en el protocolo de aislamiento para los ciudadanos españoles repatriados del buque MV Hondius. La fecha oficial de inicio de la cuarentena por el brote de hantavirus se ha fijado finalmente en el 10 de mayo.

Esta decisión, aprobada por la Comisión de Salud Pública, supone un retraso respecto a la fecha inicial prevista (el 6 de mayo). En consecuencia, el periodo de supervisión estricta de 42 días se extenderá hasta el próximo 21 de junio.

Reevaluación en junio y cambios en el aislamiento

A pesar de la duración total establecida, el nuevo protocolo incluye una cláusula de flexibilidad:

A los 28 días (6 de junio): Se realizará una reevaluación clínica de los aislados para determinar si es posible modificar las restricciones.

Se realizará una reevaluación clínica de los aislados para determinar si es posible modificar las restricciones. Aislamiento individualizado: La obligatoriedad de permanecer en habitaciones individuales en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla se mantendrá estrictamente para los 14 españoles evacuados directamente del crucero.

Actualmente, de los catorce aislados en el centro hospitalario madrileño, uno de ellos ya ha dado positivo por hantavirus, mientras que el resto permanece bajo observación preventiva.

La actualización de la estrategia sanitaria también afecta a la detección de posibles casos fuera del grupo del buque MV Hondius. Según Sanidad, cualquier nuevo contacto que se detecte fuera de los evacuados originales será estudiado de forma individualizada. En estos casos, se abre la posibilidad de que el aislamiento se realice en espacios distintos al hospital militar, siempre que se cumplan las garantías de seguridad biológica.

Este brote, que se originó en la expedición del crucero MV Hondius, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias debido a la gravedad potencial del virus, aunque el Ministerio insiste en que la situación en el Gómez Ulla está «totalmente controlada» bajo los nuevos parámetros internacionales.