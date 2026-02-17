La Juventus vivió una noche para el olvido en el Rams Park de Estambul. El conjunto italiano cayó con estrépito por 5-2 frente al Galatasaray en la ida del playoff de Champions, un partido que terminó en debacle total tras la expulsión de Juan David Cabal en el minuto 67.

El ambiente en el estadio turco fue incandescente desde el inicio. El Galatasaray golpeó primero en el minuto 15 con un tanto de Gabriel Sara tras una recuperación de Victor Osimhen. Sin embargo, la reacción de la Juventus fue inmediata: apenas un minuto después, Teun Koopmeiners aprovechó un rechace para igualar el marcador.

El propio Koopmeiners firmó el 1-2 en el minuto 32 tras una gran jugada colectiva con Weston McKennie, dando la sensación de que los italianos podían controlar el encuentro. No obstante, la ventaja no fue suficiente para frenar el empuje de los turcos ni para evitar que el partido se torciera tras el descanso.

La segunda parte fue un auténtico calvario para la Juventus. Un error defensivo permitió a Noa Lang empatar el choque en el 49’. Poco después, un balón parado terminó con el 3-2, con participación decisiva del central Davinson Sánchez.

El punto de no retorno llegó en el 67’, cuando Cabal vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez hombres. A partir de ese momento, la Juventus se desmoronó. El Galatasaray encontró espacios y castigó sin piedad: Lang firmó su doblete tras una jugada iniciada por Osimhen y, ya en la recta final, Sacha Boey cerró la goleada con el 5-2 definitivo.

El equipo dirigido por Luciano Spalletti quedó completamente superado en un estadio que empujó sin descanso a los locales. La eliminatoria queda muy cuesta arriba para los turineses, que deberán buscar una remontada casi milagrosa en la vuelta si quieren seguir vivos en la competición europea.