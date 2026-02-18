La electricidad experimenta un descenso del 8,24% respecto a la jornada de ayer martes. Pese al alivio en la media diaria, los tramos de mayor consumo nocturno volverán a superar la barrera de los 180 euros, lo que obliga a los consumidores a vigilar el reloj para ahorrar.

El precio medio de la luz para este miércoles 18 de febrero de 2026 se sitúa en 126,19 euros/MWh. Según los datos de Red Eléctrica, este importe —que corresponde al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)— supone una rebaja de 11,33 euros frente a los 137,52 euros registrados el martes.

Este descenso beneficia especialmente a los usuarios acogidos a la tarifa regulada o indexada, aunque los precios siguen mostrando una fuerte volatilidad entre las horas de madrugada y los picos de demanda al caer la tarde.

¿A qué hora es más barata la luz hoy?

Para quienes busquen minimizar el impacto en su factura, la mejor opción se encuentra al final del día. La hora más económica será de 23:00 a 24:00 horas, con un precio de 92,00 euros/MWh.

No obstante, existen otros tramos ventajosos durante la madrugada y el mediodía:

• Madrugada: De 04:00 a 07:00 el precio se estabiliza en torno a los 92 euros.

• Sobremesa: Entre las 14:00 y las 18:00 horas, el coste bajará de los 97 euros, convirtiéndose en la mejor ventana del día para poner electrodomésticos de gran consumo.

El pico de coste: La hora más cara

Por el contrario, el tramo más crítico se producirá coincidiendo con el encendido nocturno de los hogares. El importe más alto será de 183,64 euros/MWh y tendrá lugar entre las 20:00 y las 21:00 horas. Se recomienda evitar el consumo intensivo entre las 18:00 y las 22:00, ya que el precio no bajará de los 174 euros durante todo ese periodo.

Precios de la luz por franjas (PVPC)

Para una planificación detallada, estos son los tramos horarios clave del miércoles 18 de febrero: